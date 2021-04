Thông qua chủ trương đầu tư dự án đường ven biển với tổng vốn hơn 4.600 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ 20, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn Km7-Km76.



Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Toàn cảnh kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Phạm Bằng

Mục tiêu của dự án nêu rõ, tuyến đường ven biển là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước và là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Viêc đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) sẽ kết nối tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An, nhờ đó rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cũng như phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực các tỉnh ven biển.

Theo Nghị quyết, dự án thuộc nhóm A, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án gồm: TX. Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò.

Thi công đường ven biển đoạn qua thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Về quy mô dự án, tuyến đường có chiều dài 69 km, trong đó không đầu tư xây dựng 3,5 km trùng với đường D4 - Khu kinh tế Đông Nam. Điểm đầu là Km7 thuộc xã Quỳnh Lộc (TX. Hoàng Mai) giao với Quốc lộ 48D. Điểm cuối là Km76 thuộc địa bàn xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, giao với Quốc lộ 46.

Về quy mô thiết kế, phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 7m. Công trình gồm 5 cầu lớn, 3 cầu trung 1 cầu nhỏ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn Km7-Km76. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là 4.651 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 3.200 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.451 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 6 năm kể từ ngày khởi công dự án, dự kiến trong năm 2021.

Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh đọc tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn Km7-Km76. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/4/2021./.