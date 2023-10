Thông tin mới nhất về vụ đá ốp lát đè 3 người tử vong tại Nghi Lộc

Như Báo Nghệ An đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 2/10 vừa qua, tại xưởng đá ốp lát Phượng Tín của anh Hoàng Xuân Phượng (SN 1992, trú tại xóm Hậu Hoà, xã Nghi Hoa), đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thời điểm đó, các công nhân đang vận chuyển từng kiện đá ốp lát từ thùng container xuống xe nâng thì bất ngờ kiện đá bị nghiêng rồi đổ đè lên người các công nhân.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Hoàng Văn T. (SN 1987, trú tại xóm 4, xã Nghi Đồng, Nghi Lộc) và anh Nguyễn Văn S. (SN 1994, xóm 2, xã Nghi Diên, Nghi Lộc), tử vong tại chỗ. Anh Hồ Văn K. (SN 1978 trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá), là lái xe bị thương nặng, dù được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn vào trưa ngày 2/10. Ảnh: Thuỳ Chi

Sáng 3/10, chúng tôi đã có mặt tại xã Nghi Hoa để nắm bắt sự việc. Theo ghi nhận, sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được thân nhân đưa về địa phương mai táng; mọi hoạt động tại cơ sở kinh doanh đá ốp lát Phượng Tín đều đã tạm ngừng. Chiếc xe đầu kéo chở các kiện đá ốp lát vẫn còn đậu tại chỗ. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thọ Thiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa cho biết: Anh Hoàng Xuân Phượng - chủ cơ sở kinh doanh đá ốp lát Phượng Tín, trú tại xóm Hậu Hoà, xã Nghi Hoa, còn cơ sở kinh doanh thì đóng tại xóm Thượng Thọ. Trước đây cơ sở kinh doanh này rất nhỏ, làm bên đường, nhiều lần giải toả hành lang an toàn giao thông, xã còn phải yêu cầu dịch chuyển đá vào bên trong. Cách đây khoảng 2 tuần, anh Phượng đã thuê, mượn đất ở của 2 hộ gia đình để dựng lên nhà xưởng bằng sắt và nhập đá về kinh doanh.

Nhiều tấm đá bị đập vỡ để đưa người bị nạn ra khỏi thùng container. Ảnh: TĐ

"Tại thời điểm tai nạn xảy ra, 2 công nhân của xưởng đá cùng với lái xe đầu kéo (BKS 36H-070.58, kéo theo rơ mooc BKS 15R-126.05) lên thùng container để tời đá xuống, còn anh Phượng thì lái xe nâng bên dưới. Khi cả ba người đang giữ thăng bằng cho kiện đá để tời xuống xe nâng thì không may bị gãy chốt khiến kiện đá bị đổ nghiêng, đè 2 người vào thùng container, riêng lái xe thì bị cần trục đè xuống bụng. Kiện đá nặng bị đổ còn làm thùng container bị nghiêng" - ông Thiệu kể lại.

Ông Thiệu cũng khẳng định, nhà xưởng này không có giấy phép hay hồ sơ thủ tục gì. Chủ cơ sở mới thuê, mượn đất dựng lên nhà xưởng này chưa lâu thì tai nạn xảy ra.

Hiện tại, xe đầu kéo vẫn đang được để tại hiện trường. Ảnh: TĐ

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Qua kiểm tra ban đầu thì thấy rằng, hiện trường của vụ tai nạn là bên trong thùng container. Quá trình bốc dỡ đá xuống thì không may bị tai nạn. Bên trong nhà xưởng thì không thấy có dấu hiệu cưa, xẻ đá. Tuy nhiên, để xác định được những trách nhiệm pháp lý liên quan thì cần phải có thời gian điều tra, xác minh.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Sau khi tiếp nhận sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các lực lượng chức năng để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời chỉ đạo các xã Nghi Đồng, Nghi Diên thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn.

"Ngay trong sáng nay (3/10), lãnh đạo huyện cũng đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người bị nạn trên địa bàn huyện, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo mai táng cho các nạn nhân" - bà Tuyết chia sẻ.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiến hành điều tra làm rõ. Ảnh: TĐ

Có thể thấy rằng, vụ tai nạn này xảy ra là điều rất đáng tiếc. Qua đây cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với công tác an toàn lao động khi bốc dỡ hàng hoá. Bởi, với xu thế phát triển hiện nay, nhu cầu vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, đặc biệt là các cấu kiện hàng hoá có khối lượng lớn ngày càng cao. Vì thế, khi tiến hành xếp, dỡ, tuỳ theo khối lượng hàng hoá mà cần thực hiện đúng theo quy cách, quy định về bảo hộ, an toàn lao động. Đồng thời cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, rà soát các cơ sở kinh doanh, yêu cầu cần phải đảm bảo các yếu tố về phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, an toàn lao động và các loại giấy phép cần thiết trước khi đi vào hoạt động. Nhất là các cơ sở thường xuyên bốc dỡ hàng hoá có khối lượng lớn, sử dụng các xe ô tô có tải trọng cao, tránh tình trạng khi bốc dỡ hàng hoá gây ách tắc, mất an toàn giao thông và không đảm bảo an toàn lao động.