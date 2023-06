Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 3/6

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công bố chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển; Nắng nóng kéo dài tác động đến sản xuất, sinh hoạt của người dân... Đây là những nội dung đáng chú ý ngày 3/6.

* Chiều 3/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

* Ngày 2/6, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 4264/UBND-CN ngày 2/6/2023 gửi Bộ Giao thông vận tải về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng và mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong văn bản phúc đáp Bộ GTVT liên quan đến những vướng mắc của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn đi qua Nghệ An, UBND tỉnh khẳng định: “Doanh nghiệp dự án đã phản ánh các nội dung đến Bộ Giao thông vận tải không trung thực, khách quan và không phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình xử lý các vướng mắc liên quan dự án”.

Trước đó, ngày 17/5/2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Thành Hưng – doanh nghiệp dự án có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên và Ban Quản lý dự án 6 - Bộ GTVT về việc đề nghị giải quyết vướng mắc mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. Doanh nghiệp dự án liệt kê ra khá nhiều điểm vướng mắc và cho rằng vì như vậy mà ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, với Văn bản số 4264/UBND-CN, UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, doanh nghiệp này đã không trung thực khi báo cáo với Bộ GTVT.

* Liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Nghệ An, đến nay cơ bản việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy có nhiều điểm ách yếu, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, trong đó có cả những ách yếu liên quan đến thiết kế kỹ thuật, những bất cập của hạng mục xây dựng.

* Chiều 3/6, tại TP. Vinh (Nghệ An), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hội thảo về Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn.

Nghệ An có đường bờ biển dài 82km, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Với chủ trương hướng mạnh ra biển, làm giàu từ biển, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; hình thành văn hoá biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển.

* Nắng nóng ngày qua khiến nguồn nước tại các sông, hồ, đập đang dần cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ hè thu hiện hữu…

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ dao động từ 40 - 42 độ C khiến mực nước tại nhiều hồ đập ngày càng xuống thấp. Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ đập, trong đó có 102 hồ do doanh nghiệp quản lý. Đến nay, có 26 hồ có dung tích <50% (cùng kỳ năm 2022 có 12 hồ). Đối với 959 hồ đập do địa phương quản lý hiện không có hồ nào đầy nước, có 568 hồ có dung tích từ 40 -70% và 15 hồ có dung tích từ 20 – 30%. Nếu thời gian tới tiếp tục nắng kéo dài trúng vào cao điểm bơm nước cung cấp cho cày bừa, gieo cấy vụ hè thu thì mực nước tại các hồ đập sẽ còn giảm mạnh, không thể duy trì cho các đợt tưới tiếp theo.

* Ở một diễn biến khác, cùng với hứng chịu nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, giông lốc làm hư hại nhà cửa, người dân nhiều huyện, thị ở Nghệ An còn phải tìm cách để chống chọi lại sự nóng bức, ngột ngạt khi mất điện...

Tại các địa phương như: Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Thanh Chương và nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh, người dân phản ánh việc cắt điện gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, lao động của bà con.

* Để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chống nóng cho cây trồng, vật nuôi trong những ngày cắt điện luân phiên, nhiều người dân chọn mua máy phát điện về sử dụng…

* Trên lĩnh vực giáo dục, bắt đầu từ đầu tháng 6, một số trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã bắt đầu tuyển sinh lớp 6. Trong đó, dự kiến có nhiều trường sẽ phải thi tuyển đầu vào do số lượng hồ sơ đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu được giao.

* Một tin không vui đối với người yêu bóng đá xứ Nghệ, ông Nguyễn Huy Hoàng - HLV trưởng đội bóng Sông Lam Nghệ An đã xin từ chức.

Người được chọn để thay thế huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đảm nhiệm công việc dẫn dắt Sông Lam Nghệ An kể từ vòng đấu thứ 11 V.League 2023 tới đây sẽ là cựu tuyển thủ Phan Như Thuật.