Thời sự Thủ tướng Chính phủ: Khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 vào dịp Quốc khánh Chiều 13/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về tình hình thực hiện Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự cuộc làm việc tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4. Đại diện chủ đầu tư có ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hoàn thành thi công các dự án thành phần qua Nghệ An trước ngày 25/8/2024

Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, dài khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 22 ngàn tỷ đồng, với 4 dự án thành phần, được khởi công tháng 1/2024.

Đến ngày 13/8, việc lắp dựng cột đã hoàn thành 1.161/1.177 vị trí và lắp dựng cột tại 16 vị trí cuối cùng đang ở giai đoạn hoàn thành.

Dự án cũng đã hoàn thành kéo dây 321/513 khoảng néo và đang thực hiện kéo dây 164/513 khoảng néo; còn 28 khoảng néo chưa thực hiện thi công.

Đại diện Tập đoàn EVN báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai 2 dự án thành phần gồm: Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột, tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh dài khoảng 17,5 km, gồm có 34 vị trí móng cột, tương ứng 34 khoảng cột, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Công nhân đu mình trên giàn thép, tập trung cao độ hoàn thiện cột và treo sứ để kéo dây. Đây là phần việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, kỹ thuật cao. Ảnh tư liệu: Quang An

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt để phối hợp thực hiện dự án. Gần đây, xảy ra tình trạng tranh chấp giữa các nhà thầu thi công tại huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai. Khi nắm được thông tin, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã vào cuộc rất nhanh chóng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đến địa bàn chỉ đạo và ngay sau đó 1 buổi đã giải quyết được. Bởi những tranh chấp này nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến không khí, tinh thần của cán bộ, công nhân, đơn vị thi công trên công trường và tiến độ dự án.

Với sự vào cuộc đồng bộ, chỉ đạo sát sao, kịp thời, đến nay, trên địa bàn tỉnh không vướng mắc nội dung gì làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Đến ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã dựng xong 201/202 vị trí cột, đang dựng 1 vị trí là cột 360 thuộc xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, ngày 14/8 sẽ xong và đã thi công kéo dây xong 32/87 khoảng néo, còn lại đang thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Nghệ An tiếp tục tập trung toàn lực để phối hợp thực hiện dự án vào giai đoạn nước rút. Tập đoàn EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có yêu cầu gì thì địa phương đáp ứng ngay yêu cầu đó, đảm bảo hoàn thành 2 dự án thành phần qua địa bàn tỉnh chậm nhất ngày 25/8/2024. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã và đang chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu để hoàn trả lại mặt bằng công vụ, các hiện trường công trường.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, thời gian qua đã điều 1.120 bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tham gia trên các tuyến thuộc địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Hà Thọ Bình cho biết, các lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương Quân khu 4 luôn sẵn sàng cơ động, phối hợp thi công với tinh thần khẩn trương, “vượt nắng thắng mưa”, “đã ra quân là quyết thắng”, góp phần bảo đảm tiến độ dự án trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tập trung cao cho giai đoạn nước rút cuối cùng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc của các tập đoàn, tổng công ty; cấp ủy, hệ thống chính trị các địa phương, lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan báo chí.

Mặc dù khối lượng thi công đồ sộ khi dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, địa hình hiểm trở, thời tiết không ủng hộ; số lượng cột lớn lên tới 1.177, có những cột cao đến 145m, nặng 415 tấn thép, song đến nay, khối lượng thi công còn lại không nhiều, chỉ còn 16 cột trên toàn tuyến và khoảng 5,5% khoảng néo cần kéo dây. Đồng thời, người dân bị ảnh hưởng ủng hộ dự án cao với hơn 1.000 hộ dân phải di dời nhưng không phải cưỡng chế hộ dân nào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2/9, tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thống nhất sẽ tổ chức khánh thành dự án trước ngày 2/9/2024, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, khối lượng thi công còn lại dù ít nhưng khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, vị trí thi công địa hình hiểm trở nên phải nỗ lực rất lớn để đảm bảo tiến độ đề ra.

Ở giai đoạn nước rút, người đứng đầu Chính phủ đề nghị tất cả cùng vào cuộc với tinh thần “quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực lớn rồi thì nỗ lực lớn hơn nữa; cố gắng rồi thì cố gắng nhiều hơn nữa; quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, làm việc càng trọng tâm, trọng điểm hơn nữa”.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng yêu cầu tiến hành rà soát lại các công việc với quan điểm: rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; trên cơ sở đó đôn đốc, kiểm soát, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”, làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp” 24/7, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, "chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ và tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Quân khu 4, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện với với tinh thần đã ra quân là chiến thắng.

Tập đoàn EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục đóng vai trò chủ động, xác định rõ việc, để trên cơ sở đó tổ chức giao việc giữa các lực lượng khoa học.

Song song với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định của pháp luật với quan điểm xong chỗ nào thì nghiệm thu công trình chỗ đó.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các bộ, ngành, địa phương liên quan. Trong đó, Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, xử lý khó khăn, vướng mắc.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với Tập đoàn EVN tiếp tục rà soát huy động lực lượng, máy móc, thiết bị hỗ trợ lắp cột, kéo dây.

Bộ NN&PTNT tiếp tục hướng dẫn UBND các tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh, Tập đoàn EVN thực hiện việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác hoàn nguyên, đảm bảo môi trường. Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng ở tất cả các cấp.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn EVN để hoàn thành công việc cuối cùng đang thực hiện; tiếp tục bố trí nguồn nhân lực như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… hỗ trợ Tập đoàn EVN để đảm nhận các công việc cụ thể.

Công an các địa phương thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi công, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Dẫn lại việc tranh chấp các nhà thầu tại dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Thủ tướng lưu ý chủ đầu tư kịp thời chi trả, ứng khối lượng thi công cho các nhà thầu; qua đây người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã xuống ngay hiện trường nắm tình hình, giải quyết ngay công việc khi có tranh chấp giữa các nhà thầu vừa qua; đây cũng là bài học quý cần tổng kết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các dự án trọng điểm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị, địa phương liên quan cần chăm lo thực sự cho đời sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng; dứt khoát không để ai thiếu nhà, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, huy động và phối hợp giữa các lực lượng; trên cơ sở đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho các địa phương, bộ, ngành đang thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia.