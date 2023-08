Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ấn nút khởi công VSIP Nghệ An II

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Ảnh: Quang Khánh

Cùng dự hội nghị có phu nhân của hai Thủ tướng và hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và hơn 150 doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Singapore. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Ảnh: Quang Khánh

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các đại biểu cũng thực hiện nghi thức khởi công các dự án mới của VSIP gồm: VSIP Nghệ An II, VSIP Cần Thơ, VSIP Bắc Ninh II.

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 7 dự án đầu tư trực tiếp FDI của các doanh nghiệp Singapore còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 486,41 triệu USD.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Ảnh: Quang Khánh

Trong đó có dự án của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. VSIP là mô hình phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ của liên doanh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC (tỉnh Bình Dương).

Hiện nay, Dự án Khu Công nghiệp của Dự án VSIP Nghệ An I đã trở thành dự án động lực trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đạt tỉ lệ lấp đầy 88%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Ảnh: Quang Khánh

Dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc có quy mô sử dụng đất là 500 ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc (huyện Diễn Châu), thuộc Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023. Đây là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2023, được kỳ vọng là dự án động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Ảnh: Chinhphu.vn

Tổng vốn đầu tư VSIP Nghệ An I và VSIP Nghệ An II là 445 triệu USD. Tính đến tháng 8/2023, đã thu hút 42 dự án đầu tư thuê đất với tổng vốn đầu tư 963 triệu USD; dự kiến tạo việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động địa phương.

Trong đó, 25 nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển đã đầu tư vào VSIP Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện nghi thức khởi công VSIP Nghệ An II, VSIP Cần Thơ, VSIP Bắc Ninh II. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công có Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Quang Khánh

Các tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu cũng đã "rót" hàng trăm triệu USD vào khu công nghiệp này, như: Tập đoàn Luxshare - ICT (Đầu tư 4 dự án với tổng vốn đăng ký là 359 triệu USD; Tập đoàn Everwin (đầu tư 1 dự án với tổng vốn đạt 200 triệu USD, dự kiến tăng vốn lên 400 triệu USD. Hiện có trên 13.500 lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.