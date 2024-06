Thời sự Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 6/2024 Chiều 26/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2024.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP GIỮA NĂM

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XVIII, tổ chức từ ngày 9 - 10/7/2024 tại thành phố Vinh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm được tổ chức với nhiều nét đổi mới; trong đó, thời gian diễn ra được rút ngắn từ 2,5 ngày xuống còn 2 ngày; về nội dung, số lượng các báo cáo được trình bày trực tiếp giảm.

Đặc biệt, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ thực hiện mở với các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực. Lĩnh vực nội vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lĩnh vực công thương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài 2 nội dung trên, các vị đại biểu HĐND tỉnh có thể chất vấn các lĩnh vực khác.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị về nội dung kỳ họp như: Đã ban hành Thông báo phân công chuẩn bị kỳ họp; kế hoạch tổ chức kỳ họp; thông báo triệu tập kỳ họp; xây dựng các dự thảo báo cáo và tờ trình, nghị quyết do Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình; công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình;…

Đồng chí Cao Tiến Trung -Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND trình Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII, gồm: báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở lấy ý kiến các các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất lựa chọn 2 nội dung gồm: Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn và thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh để trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII ban hành các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2025.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã thảo luận đề cập nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh; đặc biệt là việc chuẩn bị đầy đủ tờ trình, hồ sơ để phục vụ kịp thời công tác thẩm tra của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Trường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị các nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh dự họp đã báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó tiến độ các tờ trình, hồ sơ các dự thảo nghị quyết.

RÀ SOÁT, PHỐI HỢP CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO KỲ HỌP THỨ 21

Kết luận nội dung cuộc làm việc, về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 21, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho biết, qua nắm bắt thông tin có khá nhiều đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao cách thức đổi mới kỳ họp thường lệ đang được tập trung chuẩn bị.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã lưu ý nhiều nội dung liên quan nhằm tổ chức chu đáo, thành công kỳ họp sắp tới.

Trước hết, cần chuẩn bị tốt nội dung của kỳ họp, đặc biệt là những báo cáo, nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ họp.

Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để hoàn thiện tham mưu 2 nội dung Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với các nghị quyết do UBND tỉnh trình, dự kiến 18 nghị quyết theo danh mục, trong đó có những nghị quyết đề xuất bổ sung mới, có những nghị quyết xin rút chưa trình tại kỳ họp lần này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh thực hiện các bước xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để chốt danh mục các nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị kịp thời các tờ trình, hồ sơ các nghị quyết còn thiếu để phục vụ thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HDNĐ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng lưu ý, chuẩn bị tốt kịch bản điều hành, nội dung các báo cáo trình bày tại kỳ họp, chuẩn bị kỹ cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng thời rà soát công tác hậu cần… để tổ chức kỳ họp chu đáo, hiệu quả.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã kết luận các nội dung khác liên quan đến các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: tổ chức lấy ý kiến các vị đại biểu HĐND tỉnh để lựa chọn nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; đẩy nhanh triển khai xây dựng phần mềm tổng hợp, phân loại, theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri và nhiều nội dung khác liên quan đến công tác đối ngoại, dân nguyện;…