Thuỷ điện tăng lưu lượng xả nước, một số trạm bơm dọc sông Lam hoạt động trở lại

(Baonghean.vn) - Sau khi các công ty thủy điện tăng lưu lượng xả nước, từ sáng 18/3, các trạm bơm dọc sông Lam thuộc vùng hạ du đã hoạt động trở lại. Cùng với công tác đảm bảo bơm tưới, các huyện Thanh Chương và Đô Lương đang chỉ đạo tập trung tỉa dặm, chăm sóc để lúa xuân đẻ nhánh.

Sau thời gian dài “khát” nước, từ sáng nay (18/3), một số diện tích lúa xuân của huyện Thanh Chương đã bắt đầu được “cứu”. Nhờ mực nước sông Lam lên khoảng 30cm, bắt đầu từ 8h sáng, trạm bơm Cát Văn đã bơm được 1 máy, trạm Thanh Hưng 1 máy và đang vận hành máy số 2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Lê Đình Thanh cho biết: Hai trạm bơm này hoạt động hết công suất sẽ phục vụ tưới cho khoảng 250 ha lúa. Ở những diện tích lúa đã được bơm tưới, huyện chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con tập trung chăm bón để lúa đẻ nhánh tốt, chuẩn bị đứng cái, làm đòng.

Như vậy, trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn 3 trạm bơm do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuỷ lợi Thanh Chương quản lý (gồm: Trạm bơm Rạng, trạm Rú Nguộc, trạm Đồng Văn), và 1 trạm bơm do xã quản lý là trạm Văn Long (xã Đại Đồng) hiện vẫn chưa thể vận hành trở lại.

“Khi có nước, các trạm bơm sẽ hoạt động với công suất tối đa để tập trung bơm tưới. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương, người dân phối hợp với các đơn vị thuỷ nông tiến hành ép nước về tận ruộng; đồng thời tiếp tục kiểm tra, đắp bờ để hạn chế tối đa việc thất thoát nước”, ông Lê Đình Thanh chia sẻ.

Nhờ Thủy điện Khe Bố tiến hành xả nước sản xuất điện, cùng với những nỗ lực nạo vét, nối dài ống hút, từ ngày 14/3, trạm bơm Trung Sơn (Đô Lương) cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến ngày 17/3, mực nước sông lại xuống thấp, các máy bơm đều dừng vận hành. Xã Trung Sơn đã tiếp tục huy động máy múc sâu bể hút, nối dài thêm 1,5m ống hút, đồng thời tập trung xử lý sự cố kẹt cánh quạt ở một máy bơm.

Từ sáng 18/3, mực nước sông Lam lên thêm khoảng 30cm và đã tiếp tục bơm được ở một máy.

Ông Đoàn Văn Linh - Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, nguồn nước đã đáp ứng tưới cho khoảng 70% diện tích lúa bị hạn. Nếu được bơm tưới liên tục, khoảng 4 ngày nữa nước sẽ phủ kín diện tích 200 ha lúa. Hiện tại, bà con đang tiến hành tỉa dặm trên những diện tích gieo cấy đúng lịch thời vụ, một số diện tích gieo cấy trước đang được tập trung chăm bón để làm đòng.

Theo ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ, năm nay, mực nước trên hồ thuỷ điện ở mức thấp hơn mọi năm do lưu lượng nước về ít. “Sau mấy đợt xả tập trung, hiện mực nước trên hồ đã thấp hơn 5m so với mực nước tối thiểu của quy trình liên hồ chứa. Tuy nhiên, sau khi nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 17/3, chúng tôi đã thực hiện xả xuống hạ lưu với mức xả không nhỏ hơn 160m3/s”, ông Hùng cho hay, đồng thời khuyến cáo, do mức xả từng thời điểm sẽ khác nhau, các trạm bơm cần tổ chức ứng trực 24/24h để nước lên đến đâu bơm ngay đến đó, không để lãng phí.