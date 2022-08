Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, tình trạng tán phát tin giả, sai sự thật, lộ lọt thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng. Dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(Baonghean.vn) - Tính đến nay, Nghệ An đã tiến hành tiêm hơn 7 triệu liều vắc-xin cho các nhóm đối tượng. Trong đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 mũi 3 cho nhóm người từ 18 tuổi trở lên của Nghệ An đạt 99,5%, mũi 4 đạt 27,1%.

(Baonghean.vn) - Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm phối hợp với Đảng ủy Công an Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.