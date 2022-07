Tìm thấy thi thể cô gái nghi nhảy cầu tự vẫn ở cầu Treo (Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Khoảng 17h15', thi thể chị K đã được tìm thấy, cách vị trí đôi giày và xe máy để lại trên cầu khoảng hơn 6 km, thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ.

Chủ tịch UBND xã Tân An (Tân Kỳ) cho biết: Vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 24/7/2022, UBND xã Tân An nhận được báo cáo của Công an xã. Theo đó, nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết, tại Cầu Treo (địa bàn giáp ranh giữa xã Tân An và xã Tân Hương) có 01 chiếc xe máy, 01 đôi giày nữ và 01 chiếc điện thoại để trên yên xe nhưng không thấy người điều khiển.

Công an xã Tân An tiến hành kiểm tra, xác minh chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang biển kiểm soát 37N1-378xx, 01 đôi giày nữ màu đen, chiếc điện thoại là của chị Lê Thị K. (SN 1991), trú tại xóm Thanh Yên, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nhận định đây có thể là trường hợp nhảy cầu tự tử, Công an xã Tân An đã báo cáo lãnh đạo xã sự việc đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự xã, người nhà nạn nhân tiến hành tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Trưa ngày 25/7, người nhà và chính quyền địa phương báo tin cho Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cần được hỗ trợ tìm kiếm. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm người mất tích.

Đến khoảng 17h15', lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể chị K. cách vị trí đôi giày và xe máy để lại trên cầu khoảng 6 km, thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ.

Hiện, lực lượng chức năng đã chuyển thi thể về cầu Treo làm thủ tục bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.