Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi chài lưới bắt cá

Thông tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Vào khoảng 23 giờ ngày 5/11, trong lúc đi chài lưới đánh bắt cá cùng người hàng xóm tại địa phận cầu treo thuộc xóm 1, xã Thanh Hương (Thanh Chương), anh Nguyễn Văn Tư (SN 1967), trú tại xóm 1, xã Thanh Hương không may bị rơi xuống nước mất tích. Người đi cùng đã hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng không tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm vớt thi thể anh Nguyễn Văn Tư. Ảnh: Chu Minh Nhận tin báo, vào 7 giờ sáng 6/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng Công an huyện Thanh Chương, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.



Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân ở ngay dưới chân cầu treo.

Hiện thi thể của anh Tư đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng./.