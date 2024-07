Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Từ nay (16/7) đến hết ngày 17/7, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển từ 60-120mm, có nơi trên 150mm như TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn,...; khu vực trung du vùng núi phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm như Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn,...