Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Kết luận tọa đàm, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh; quán triệt tinh thần chung của Trung ương về công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện của Trung ương.

Dự thảo báo cáo chính trị đã nhấn mạnh yếu tố tổng kết từ thực tiễn, kế thừa nhìn nhận của các nhiệm kỳ trước và tầm nhìn rộng cho thời gian tới; quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26; bám sát vào thực tiễn, cập nhật tình hình mới…

Tuy nhiên, nội dung báo cáo chính trị cần thể hiện “có lửa hơn”, thể hiện được khát vọng của Nghệ An khi đang đứng trước một ngưỡng cửa phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích, đánh giá, gợi mở cho tỉnh về chủ đề đại hội, đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế, kinh nghiệm; công tác phân tích, dự báo; mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhiệm kỳ mới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh đảm bảo theo nguyên tắc phát triển bền vững. Muốn vậy cần lựa chọn, đánh giá lại các trọng điểm để có giải pháp; rà soát lại kết cấu hạ tầng, nhất là về cảng biển để chủ động kết nối; chú ý phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến dựa trên công nghệ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát triển khoa học công nghệ và phát triển con người; đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vấn đề quan trọng nhất là công tác cán bộ liên quan đến công tác đánh giá, sử dụng, quy hoạch, phát triển. Về quốc phòng, an ninh, đặc biệt chú ý đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các ý kiến của các đại biểu, giúp tỉnh làm sáng tỏ nhiều vấn đề.