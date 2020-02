Tọa đàm kỷ niệm 229 năm ngày mất của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, thân thế, sự nghiệp với nhiều đóng góp to lớn của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - ông tổ ngành Y, một bậc thiên tài kiệt xuất của nền Y học cổ truyền Việt Nam; đối với sự phát triển của nền y học cổ truyền nước nhà. Trong suốt sự nghiệp, ông đã sưu tầm phát hiện thêm hơn 300 vị thuốc Nam, tổng hợp thêm 2.854 phương thuốc kinh nghiệm phổ biến cho nhân dân. Ông luôn chú trọng đến việc xây dựng y đức của người thầy thuốc, đề ra 9 điều trong “Y huấn cách ngôn” để răn dạy về đạo của người thầy thuốc mà hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Nguyệt

Là đơn vị y tế thực hiện sứ mệnh cao quý là điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nghiên cứu, bảo tồn, phát triển Y, dược học cổ truyền uy tín của tỉnh nhà, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã nỗ lực phát huy truyền thống, làm theo di nguyện của Người. Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là bệnh viện đa khoa y dược học cổ truyền hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An. Bệnh viện ngày nay là một cơ sở y tế khang trang, hiện đại ngang tầm với các cơ sở y tế trong tỉnh và tuyến Trung ương, sở hữu đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.