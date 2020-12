Tòa Nghệ An tuyên án tử kẻ vận chuyển ma túy để được trả 15 triệu đồng

Ngày 8/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Ngân Văn Đại (SN 1975), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.



Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h ngày 28/4, có một người đàn ông gọi điện đặt vấn đề thuê Ngân Văn Đại vận chuyển ma túy xuống ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu. Đại và người đàn ông đó thống nhất sẽ ra nhận hàng ở khu vực chợ thuộc địa bàn xã Tri Lễ, rồi vận chuyển xuống địa điểm đã hẹn. Khi Đại đến địa điểm trên, sẽ có người tự liên lạc và nhận ma túy rồi trả cho Đại 15 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Ngân Văn Đại lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ Khoảng 2h30' cùng ngày, một thanh niên đi đến giao cho Đại bao bì bên trong chứa gạo và 3 gói ma túy. Sau đó, Đại thuê xe chở xuống ngã ba Yên Lý. Khoảng 6h30' cùng ngày, khi Đại đang đứng đợi giao ma túy cho khách thì bị Công an bắt giữ cùng 3 gói ma túy có khối lượng hơn 2,8kg.



Trong thời gian truy tố, Ngân Văn Đại phản cung cho rằng số ma túy bị bắt là của Ngân Văn Hùng, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Hùng là cháu ruột của Đại. Hùng đã nhờ Đại vận chuyển ma túy xuống ngã ba Yên Lý cho người khác.

Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An phối hợp xác minh. Kết quả xác minh thì vợ của Đại không thừa nhận việc Hùng đến nhà đưa tiền, sim điện thoại và thẻ cào, 1 bì gạo cho vợ bị cáo. Mặt khác Ngân Văn Hùng không có mặt tại xã Tri Lễ từ tháng 3/2020 đến nay. Vì vậy, không đủ căn cứ để khẳng định số ma túy trên là của Hùng như lời khai của Đại.

Trước bục khai báo, lúc đầu bị cáo khẳng định không biết bên trong bao bì có ma túy. “Bị cáo chỉ vận chuyển gạo cho người ta xuống ngã ba Yên Lý. Bị cáo không biết có ma túy”, Đại khai. Nhưng sau đó, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy khối lượng ma túy mà bị cáo tham gia vận chuyển lớn, HĐXX đã tuyên phạt Ngân Văn Đại tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.