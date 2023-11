Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới bị xử lý hình sự như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chiều 23/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.