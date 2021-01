Chiều 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 - 6/1/2021. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự cuộc gặp mặt. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thế hệ đại biểu Quốc hội.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, mặc dù trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nhưng vì quyền lợi tối cao của dân tộc, quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, tiếp tục đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 đã hoàn toàn thắng lợi, đi vào lịch sử dân tộc, đánh dấu một mốc son chói lọi của tiến trình xây dựng thể chế dân chủ, khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam: từ thân phận nô lệ, đứng lên giành độc lập, làm chủ vận mệnh quốc gia, tự tổ chức ra Nhà nước của mình - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.

Thắng lợi này đã mở ra một thời kỳ mới của đất nước có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp 1946 tiến bộ và một hệ thống chính quyền có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về mặt đối nội và đối ngoại.

Suốt chặng đường 75 năm phát triển, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử nào, đều hoàn thành trọng trách của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. 14 khóa Quốc hội là một quá trình liên tục, kế thừa và phát triển, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý cho việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội khóa sau.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, kế thừa truyền thống của 13 khóa Quốc hội, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của Nhân dân, Quốc hội khóa XIV đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, đóng góp vào những thành tựu lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 35 năm đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Một mặt, chú trọng cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, khâu đột phá của quá trình phát triển; mặt khác, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, đi sâu vào nhiều vấn đề lớn, gai góc, bất cập, bao trùm các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân cả nước.

Hoạt động ngoại giao nghị viện cũng được đẩy mạnh, mang nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ vai trò là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và trách nhiệm của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước tra trong khu vực và trên thế giới. Phương thức hoạt động của Quốc hội cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội “tranh luận”; tăng cường ứng dụng công nghệ - thông tin, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội".

Những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định. Đặc biệt là những bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại về: sức mạnh đoàn kết; tư tưởng trọng dân, gần dân, thân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, “biến nguy thành cơ”.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Trong không khí vui mừng, xúc động và đầy tự hào hôm nay càng nhắc chúng ta mãi khắc sâu công lao của Bác Hồ kính yêu cùng sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối và bao chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí cho thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên. Chúng ta mãi biết ơn những vị đại biểu Quốc hội các khóa đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 76 năm ra đời, xây dựng và phát triển, gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đang vững tin bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới đây sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ gắn với từng dấu mốc quan trọng của đất nước".

Vì thế, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng là rất nặng nề, đòi hỏi hoạt động của Quốc hội cần tiếp tục được đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, chia sẻ, giám sát của cử tri, Nhân dân cả nước, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc./.