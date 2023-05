Tổng kết 10 năm phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới' giai đoạn 2013-2023

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Công an tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2023.

10 năm qua, với sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua thực hiện đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, các ngành, các cấp và nhân dân tham gia tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, có sức lan tỏa và được biểu dương, khen thưởng kịp thời…

Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: Hội Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp" và mô hình “Bạn giúp bạn”; Hội Người cao tuổi với cuộc vận động “Tuổi cao gương sáng”; Liên đoàn Lao động tỉnh với mô hình “Tổ công nhân tự quản”, “Nói không với ma túy, tệ nạn xã hội”... Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Những năm qua, nhân dân đã cung cấp 6.292 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 2.020 vụ tội phạm hình sự, 1.940 vụ ma túy; bắt giữ và vận động đầu thú hơn 500 đối tượng truy nã; phát hiện, thu giữ và vận động quần chúng giao nộp 100 súng quân dụng, 1.450 súng tự chế, 204 khẩu súng săn, 88 lựu đạn, 704 viên đạn, 26 quả bom bi, 30 quả mìn, gần 183 kg thuốc nổ, 4.003 kíp nổ, 1.876m dây cháy chậm, 1.792 kích điện, 1.916 dao, kiếm, 354 côn, 3.700 đồ chơi nguy hiểm; cảm hóa được 2.178 người lầm lỗi tiến bộ, 970 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích của Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Kết quả trong công tác này góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu đến năm 2030, đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự của cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội nhân rộng các mô hình, các phong trào có hiệu quả; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng đó, rà soát, tham mưu, kiện toàn các ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức kịp thời giải quyết các vụ việc nổi cộm xảy ra ở địa bàn cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn Công an Nghệ An phát huy hơn nữa các phong trào, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác hỗ trợ xây nhà cho người nghèo mà Bộ Công an và Công an Nghệ An đang thực hiện.

Dịp này, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.