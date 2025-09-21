Chủ Nhật, 21/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Tổng thống Phần Lan: Nga không có 'quyền phủ quyết' với đảm bảo an ninh của EU cho Ukraine

Mỹ Nga 21/09/2025 08:34

Tổng thống Phần Lan cho biết, EU sẽ không tính đến lợi ích của Nga trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ảnh màn hình 2025-09-21 lúc 08.20.13
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 20/9 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không có ý định cân nhắc lợi ích của Nga khi xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Đối với tôi, việc Nga có đồng ý hay không không phải là vấn đề. Dĩ nhiên họ sẽ không đồng ý, nhưng trọng tâm không nằm ở đó" - Tổng thống Stubb phát biểu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, ông Stubb cho biết những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine chỉ có hiệu lực sau khi Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh rằng Nga sẽ “không có quyền phủ quyết” đối với hình thức của các bảo đảm này.

Khi được hỏi liệu những bảo đảm đó có đồng nghĩa với việc các quốc gia châu Âu sẵn sàng tham gia vào một kịch bản leo thang quân sự tiềm tàng ở Ukraine hay không, Tổng thống Stubb trả lời rằng “đó chính là bản chất của các biện pháp bảo đảm an ninh".

Tại cuộc gặp ở Paris hồi tháng 9/2025, liên minh 26 quốc gia thuộc “liên minh tự nguyện” đã cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định biện pháp bảo đảm an ninh thực sự cho Ukraine phải là “một quốc gia phi hạt nhân và trung lập, không liên kết khối".

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska. Hai bên thảo luận về các hướng đi nhằm giải quyết xung đột Ukraine và bày tỏ sẵn sàng hợp tác cho một tiến trình hòa giải. Ông Putin đồng thời nhấn mạnh Moskva mong muốn một giải pháp mang tính lâu dài.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tổng thống Putin cho biết 700.000 quân Nga ở chiến dịch quân sự đặc biệt

Tổng thống Putin cho biết 700.000 quân Nga ở chiến dịch quân sự đặc biệt

Tại sao NATO tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ phương Đông sát biên giới Nga

Tại sao NATO tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ phương Đông sát biên giới Nga

Moskva nói không có ý nghĩa khi đề cập thượng đỉnh Nga-Ukraine-Mỹ lúc này

Moskva nói không có ý nghĩa khi đề cập thượng đỉnh Nga-Ukraine-Mỹ lúc này

Đọc tiếp

Tổng thống Putin cho biết 700.000 quân Nga ở chiến dịch quân sự đặc biệt

Tổng thống Putin cho biết 700.000 quân Nga ở chiến dịch quân sự đặc biệt

Tại sao NATO tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ phương Đông sát biên giới Nga

Tại sao NATO tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ phương Đông sát biên giới Nga

Moskva nói không có ý nghĩa khi đề cập thượng đỉnh Nga-Ukraine-Mỹ lúc này

Moskva nói không có ý nghĩa khi đề cập thượng đỉnh Nga-Ukraine-Mỹ lúc này

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Tổng thống Phần Lan: Nga không có 'quyền phủ quyết' với đảm bảo an ninh của EU cho Ukraine

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO