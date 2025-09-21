Quốc tế Tổng thống Phần Lan: Nga không có 'quyền phủ quyết' với đảm bảo an ninh của EU cho Ukraine Tổng thống Phần Lan cho biết, EU sẽ không tính đến lợi ích của Nga trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 20/9 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không có ý định cân nhắc lợi ích của Nga khi xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Đối với tôi, việc Nga có đồng ý hay không không phải là vấn đề. Dĩ nhiên họ sẽ không đồng ý, nhưng trọng tâm không nằm ở đó" - Tổng thống Stubb phát biểu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, ông Stubb cho biết những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine chỉ có hiệu lực sau khi Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh rằng Nga sẽ “không có quyền phủ quyết” đối với hình thức của các bảo đảm này.

Khi được hỏi liệu những bảo đảm đó có đồng nghĩa với việc các quốc gia châu Âu sẵn sàng tham gia vào một kịch bản leo thang quân sự tiềm tàng ở Ukraine hay không, Tổng thống Stubb trả lời rằng “đó chính là bản chất của các biện pháp bảo đảm an ninh".

Tại cuộc gặp ở Paris hồi tháng 9/2025, liên minh 26 quốc gia thuộc “liên minh tự nguyện” đã cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định biện pháp bảo đảm an ninh thực sự cho Ukraine phải là “một quốc gia phi hạt nhân và trung lập, không liên kết khối".

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska. Hai bên thảo luận về các hướng đi nhằm giải quyết xung đột Ukraine và bày tỏ sẵn sàng hợp tác cho một tiến trình hòa giải. Ông Putin đồng thời nhấn mạnh Moskva mong muốn một giải pháp mang tính lâu dài.