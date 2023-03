Top 50 khoe sắc tại Bán kết Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trên thực tế đang được thi đấu và thể hiện bản thân, nhưng so với yêu cầu thì không thể nói là đủ. Bởi ít nhất so với các lứa trẻ của Hà Nội FC chẳng hạn, các em chưa từng được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài.