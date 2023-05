Trả lời kiến nghị cử tri Hưng Nguyên về nâng cấp dốc đê và đường gom dân sinh dọc đê Tả Lam

(Baonghean.vn) - Tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”.