Trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã ở Nghệ An

Thanh Lê 22/09/2025 13:38

Sáng 22/9, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, chuyển đổi số (đợt 1) cho cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm phụ trách chuyển đổi số ở cấp xã.

tập huấn 2
Cán bộ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: TL
Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: TL
Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: TL

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm phụ trách chuyển đổi số ở cấp xã, sử dụng thành thạo các hệ thống phần mềm quản lý hành chính, dịch vụ công, văn bản điện tử; góp phần chuẩn hóa quy trình làm việc tại cơ sở theo định hướng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các hoạt động hướng tới tăng cường tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; từng bước đưa Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống.

tập huấn 1
Các học viên trao đổi việc ứng dụng các kiến thức công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: TL

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai, quản lý, quản trị, vận hành các hạ tầng công nghệ thông tin (kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN; mạng Internet; các thiết bị công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn thông tin thông qua các phần mềm ứng dụng, firewall, sao lưu dữ liệu, ứng cứu sự cố công nghệ thông tin;...) cũng như các thiết bị liên quan.

Khóa tập huấn trang bị kiến thức về kết nối, cài đặt và quản lý các thiết bị phụ trợ được sử dụng trong môi trường mạng hoặc máy tính; quản trị, khai thác, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- IOffice; giao ban trực tuyến; quản trị, khai thác, vận hành hiệu quả các nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng đó, tổ chức đăng ký, quản lý và sử dụng chữ ký số công vụ; đảm bảo an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng nền tảng học trực tuyến online,...

quang cảnh
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An sẽ tổ chức 4 lớp, chia thành 2 đợt cho cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm phụ trách chuyển đổi số của 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh; mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 10 ngày.

