Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 29/7, tại TP. Vinh, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã trao hỗ trợ kinh phí cho Hội Hỗ trợ tiền gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An để xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã trao 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.