Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Diễn Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ mong muốn bà con tiếp tục phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm các đối tượng yếu thế, giúp nhau phát triển kinh tế.

Giải mã nguyên nhân gây lũ ống, lũ quét và ngập úng tại Nghệ An (Baonghean.vn) -Hoàn lưu của cơn bão số 4 vào những ngày đầu tháng 10 đã gây ra ngập úng, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại rất lớn tới tài sản và tính mạng của người dân. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự để làm rõ hơn về nguyên nhân nào gây ra tình trạng này.

Công an Nghệ An ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão (Baonghean.vn) - Bắt đầu từ 7h30 ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc và Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII và Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa (Baonghean.vn) - Sáng 15/11, cán bộ và nhân dân khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa tổ chức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳnh Lưu, Quế Phong (Baonghean.vn) - Ngày 15/11, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương Quỳnh Lưu và Quế Phong.

Viettel ra mắt dải gói cước FTTH mới nhân đôi tốc độ (Baonghean.vn) - Ngoài việc triển khai gói cước mới, Viettel còn nâng băng thông cho các khách hàng cũ lên tới 1.5 lần so với hiện tại, trong khi giá cước không đổi.

Nghệ An: Giá trị gia tăng ngành dệt may thấp vì thiếu công nghiệp hỗ trợ (Baonghean.vn) - Dệt may là một trong lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của Nghệ An. Toàn tỉnh có hơn 60 nhà máy đang hoạt động, sản phẩm dệt may của tỉnh có mặt ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối của ngành dệt may Nghệ An lại thấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thu giữ 1,3 tấn đường không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng tạp hóa (Baonghean.vn) - Vào khoảng 7h30 ngày 15/11, tổ công tác Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo về việc cơ sở kinh doanh hàng tạp hoá Vinh Hòa tại khối 6, thị trấn Đô Lương có hành vi buôn bán đường cát không rõ nguồn gốc.

Cơ hội trúng Mercedes gần 1,5 tỷ đồng chỉ có tại Khu đô thị Hoàng Sơn (Baonghean.vn) - Hiện tại, Khu đô thị Hoàng Sơn là một trong hai dự án hiếm hoi tại Nghệ An “chơi lớn” khi dành tặng khách hàng xe Mercedes trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Chủ nhân của “siêu quà” sẽ được tìm ra trong đại tiệc tri ân “Nhà sang - Xe xịn - Đẳng cấp tinh hoa” diễn ra vào ngày 27/11 sắp tới.

Báo Nghệ An mời viết bài cho các ấn phẩm chào năm mới, đón Xuân Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Ban Biên tập Báo Nghệ An trân trọng kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, bạn đọc, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài cho các ấn phẩm đặc biệt số Tết Dương lịch và số Tết Âm lịch chào năm mới, đón Xuân Quý Mão 2023 - mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương Đất nước đổi mới.

PM pays visit to hi-tech agricultural projects in Nghe An (Baonghean.vn) - On July 23, Prime Minister Pham Minh Chinh and Party, Goverment and Provincial officials visited several projects of TH Group in Nghia Dan district.

Connecting and promoting agricultural investment between Nghe An and Japan (Baonghean.vn) - At the seminar, in addition to 12 booths of Nghe An enterprises with provincial OCOP products, there were also the participation of Japanese enterprises, introducing typical agricultural products of Japan.

Visiting the place where there are nearly 50 amazing water wheels in Western Nghe An (Baonghean.vn) - Recently, Yen Hoa commune in Tuong Duong district (Nghe An) has been known as an attractive destination owing to the beauty of nature and daily life of Thai ethnic people. In particular, with a system of 50 water wheels and beautiful Lagerstroemia tomentosa forest, Yen Hoa has truly impressed visitors.

Hong Yen Village ‘booms’ thanks to banana trade (Baonghean.vn) - At 3 a.m, people of Hong Yen village, in Quynh Hong commune (Quynh Luu district) got up, turned on the lights to start their daily job. Trucks went out of the village road, roamed up the villages in Western Nghe An to purchase bananas. Old motorbikes laden with baskets of bananas spread out into rural markets... Banana trade has helped Hong Yen people to lead a prosperous life, build houses, buy cars, raise children and afford their study...



Nghệ An: Cảnh báo tình trạng dùng 'sổ đỏ' giả để lừa đảo (Baonghean.vn) - Để ngăn chặn tình trạng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng của tỉnh đã có nhiều khuyến cáo và có các hình thức xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tình trạng làm giả "sổ đỏ" vẫn xảy ra...

Sông Lam Nghệ An và những điểm yếu trước Câu lạc bộ Hải Phòng (Baonghean.vn) - Chiến thắng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An đã đưa Câu lạc bộ Hải Phòng đến với vị trí Á quân của V.League 2022. Một thành tích mỹ mãn của bóng đá Hải Phòng. Vậy đội bóng đất Cảng hơn Sông Lam Nghệ An ở những điểm nào để có một mùa giải xuất sắc đến như vậy?

The unique ancient communal house associated with the Nghe - Tinh Soviet movement (Baonghean.vn) - Not only being a famous historical relic associated with the Nghe - Tinh Soviet movement, Vo Liet communal house (Thanh Chuong district) is also a place with unique architecture in Nghe An.

The Standing Committee of the Provincial Party Committee approves the Project to develop Nghe An Newspaper in the new period (Baonghean.vn) - On the morning July 28, the Provincial Standing Committee heard and commented on the Project of comprehensive quality improvement associated with digital transformation of Nghe An Newspaper in the period of 2022 - 2027, taking into account 2030.

Nghe An’s craft villages approach markets flexibly (Baonghean.vn) - Recently, craft villages in Nghe An have made positive changes including diversifying products, focusing on e-commerce and so on to flexibly adapt and open up new directions in the face of fierce market competition.

Người Việt tăng mua ôtô cuối năm Lượng bán của các hãng ôtô trong tháng 10 đạt hơn 44.700 xe, tăng 6% so với tháng 9.

Đô Lương Central Park kiến tạo phố thương mại sầm uất trung tâm Tây Nghệ An (Baonghean.vn) - Là dự án tiên phong xây dựng theo mô hình khu đô thị đồng bộ, Đô Lương Central Park không chỉ thiết lập chốn an cư lý tưởng mà còn góp phần kiến tạo phố thương mại hiện đại đầu tiên tại trung tâm Đô Lương và của toàn vùng Tây Nghệ An.

Nhan sắc MC Minh Đức, hotgirl RMIT đạt IELTS 8.0 MC Minh Đức ưu tiên hoàn thành công việc tại Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH,TT&DL, chỉ chọn dẫn sự kiện phù hợp. Ngoài ra, nữ MC 9X còn tham gia giảng dạy IELTS.

Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết sách nhiều nội dung quan trọng Diễn ra từ 20/10, hôm nay 15/11, Quốc hội khoá XV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết.

Đằng sau việc Mỹ thúc đẩy Ukraine bày tỏ thiện chí đàm phán với Nga Washington dường như đã thay đổi lập trường về cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thúc giục các cuộc đàm phán trước khi mùa Đông bắt đầu, trong khi các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tiến hành cuộc trao đổi với Nga ở hậu trường.

Nhiều ý kiến xung quanh việc xử lý người bán hoa dạo tại TP. Vinh (Baonghean.vn) - Chiều 14/11, lực lượng chức năng TP.Vinh đã lập biên bản xử lý việc người bán hoa dạo trên vỉa hè đường Lê Mao. Sự việc này đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Kẹt tiền ăn chơi, xách dao khống chế phụ nữ cướp xe Do kẹt tiền ăn chơi, Thuận đã thủ theo hung khí ra đường chặn xe một người phụ nữ, đe dọa cướp chiếc xe tay ga rồi thay biển số khác đem đi bán…

Công Phượng ký hợp đồng với Công ty Nhật Bản; Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới từ VFF (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới từ VFF; Cựu tuyển thủ Thái Lan dẫn dắt đội Hạng nhì Việt Nam; Công Phượng ký hợp đồng với Công ty Nhật Bản... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.