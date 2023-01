Trao 260 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ở Tương Dương và Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với các huyện Tương Dương và Anh Sơn, cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tương Dương; Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương; Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn; Ông Hồ Đức Thành- Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương; đại diện các đơn vị tài trợ.

Tại huyện Tương Dương, Hội đã trao số tiền 60 triệu đồng để xây dựng nhà cho hộ nghèo là ông Lư Văn Thêm, (sinh năm 1950) ở bản Cành Toong, xã Yên Tĩnh, do Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An ủng hộ và trao số tiền 50 triệu đồng cho ông Ông Văn Coong, con liệt sĩ Ốc Thanh Long, ở bản Yên Sơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An ủng hộ.

Tại huyện Anh Sơn, đoàn trao số tiền 150 triệu, mỗi hộ gia đình là 50 triệu đồng, gồm: Bà Phan Thị Tùng (sinh năm 1958) vợ liệt sĩ Trần Văn Sơn, ở thôn 2, xã Tào Sơn, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ủng hộ.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Dương Thị Thanh (sinh năm 1930), mẹ liệt sĩ Dương Văn Thắng, ở Thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn và trao 50 triệu cho bà Nguyễn Thị Tuất, con liệt sĩ Nguyễn Trọng Đức, ở thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn, do Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ.

Đây là những ngôi nhà tình nghĩa 470 - 474 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đón Tết cổ truyền ấm áp, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.