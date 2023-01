Trao 280 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết ở Kỳ Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (từ 5 - 6/1), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ, cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tại huyện Kỳ Sơn, Hội đã trao số tiền 120 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo là bà Lô Thị Khảm (sinh năm 1945) và ông Ven Phò Sơ (sinh năm 1960) ở bản Kẻo Phà Tú, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Số tiền trên do Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An ủng hộ.

Tại huyện Con Cuông, đoàn trao 60 triệu đồng do Quỹ Vì người nghèo tỉnh ủng hộ cho ông Ngân Văn Hiệu (sinh năm 1937) ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty cổ phần Cát Lợi - Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ cho bà Lương Thị Thuyên, mẹ liệt sĩ Lương Văn Hoa ở bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông).

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 50 triệu đồng do Đảng ủy Các cơ quan Trung ương ủng hộ cho bà Hoàng Thị Chiu, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân ở xóm Quang Thanh, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Đây là những ngôi nhà tình nghĩa 465 - 469 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đón Tết cổ truyền ấm áp, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống./.