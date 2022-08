Trao 95 suất quà cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Tối 30/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại huyện Nghi Lộc. Sự kiện nhằm động viên, hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vượt khó vươn lên, trước thềm năm học mới 2022-2023.

Tham dự chương trình có đại diện thường trực, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, các đơn vị tài trợ cùng gần 100 cháu là con công nhân lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc.

Trong 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các cháu là con công nhân lao động phải chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ vừa phải cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao vừa chắt chiu đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống. Trước thực tế đó, tổ chức Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các cháu con đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 80 cháu ở độ tuổi từ mầm non đến trung học phổ thông, là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc.

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trong chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường”, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) đã dành tặng 40 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel dành tặng 5 suất học bổng cho 5 cháu con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, mỗi suất 1 triệu đồng.

Chương trình diễn ra vào thời điểm Tết Trung Thu cận kề, các cháu con của công nhân lao động không chỉ được nhận những phần quà ý nghĩa mà còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được tham gia trò chơi đố vui có thưởng, được xem múa lân và cùng phá cỗ Trung Thu. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và mang đến nhiều niềm vui ý nghĩa cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Một số hình ảnh tại sự kiện: