Trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác thành phố Gwangju (Hàn Quốc) do ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn để thảo luận các lĩnh vực hợp tác. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Gwangju là thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc, trực thuộc Trung ương, nằm ở phía Tây Nam bán đảo Triều Tiên. Đây là nơi các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như: Hyundai, Daewoo, Kia… đặt các tổ hợp công nghiệp sản xuất ô tô, máy móc.

Gwangju cũng là một trong những địa phương dẫn đầu Hàn Quốc trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua thực hiện Dự án “Thành phố Gwangju - Trung tâm của trí tuệ nhân tạo”. Sự chuyển đổi và sáng tạo đưa thành phố Gwangju chuyển mình thành thành phố toàn cầu.

Đây còn là địa phương có nền nông nghiệp phát triển với các sản phẩm chủ lực là gạo và rau sạch; và được mệnh danh là “cái nôi của ẩm thực Hàn Quốc”.

Thành phố Gwangju cũng được biết đến là thành phố nghệ thuật, quê hương của nhiều nghệ sĩ và đang được Chính phủ Hàn Quốc tập trung xây dựng thành Trung tâm Văn hóa châu Á.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác thành phố Gwangju đã nghe giới thiệu chung về tỉnh Nghệ An, môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An, các doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 135 triệu USD và sử dụng gần 10.000 lao động. Kim ngạch thương mại giữa Nghệ An và Hàn Quốc tăng trưởng qua các năm, theo đó, trong năm 2021, Nghệ An xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu các mặt hàng như: dệt may, tôn, linh kiện điện tử với tổng kim ngạch đạt 231 triệu USD.

Ngược lại, Nghệ An nhập khẩu từ Hàn Quốc 206 triệu USD với các sản phẩm nguyên liệu dệt may, da giày, linh kiện điện thoại;… Trên lĩnh vực lao động, mỗi năm Nghệ An đưa sang Hàn Quốc khoảng 500 - 700 lao động theo Chương trình EPS (Chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc).

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc được đánh giá là rất năng động, đi vào chiều sâu, ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cũng đã trao đổi, đề xuất một số lĩnh vực để hai bên cùng nghiên cứu hợp tác như: thu hút đầu tư từ Gwangju, trao đổi thương mại, giáo dục, đào tạo nghề, du lịch, giao lưu văn hóa.

Ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ Gwangju khẳng định, thành phố mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực đối với tỉnh Nghệ An và chuyến công tác lần này là tiền đề quan trọng để có thể tiến tới ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nghệ An.

Trên cơ sở các đề xuất của phía Nghệ An, ông Chang Kyoon Jeong cũng đã trao đổi cụ thể các lĩnh vực, đặc biệt là tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI). Gwangju cũng sẵn sàng tiếp nhận cán bộ, công chức Nghệ An sang học tập, đào tạo tại thành phố.

Ông Chang Kyoon Jeong cũng cho biết, thành phố sẽ cử chuyên gia sang hỗ trợ để đào tạo lĩnh vực nha khoa tại Đại học Y khoa Vinh cho khoảng 20 - 30 sinh viên, trong đó, 5 người có kết quả xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được thành phố đài thọ sang tiếp tục học tập ở Gwangju.

Đoàn công tác thành phố Gwangju cũng bày tỏ mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực như du lịch, lao động đối với tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An bày tỏ tin tưởng, thông tin trao đổi giữa hai bên tại cuộc làm việc sẽ là nền tảng, cơ sở để tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju cùng phối hợp để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thời gian tới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả nhất.