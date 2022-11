Trao giải cuộc thi Ảnh, video clip 'Khoảnh khắc Vàng' Báo Nghệ An năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, tọa đàm Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022), Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 11 - năm 2022.

Tham dự buổi lễ trao giải có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn và các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong thực tiễn đời sống xã hội của con người và quê hương Nghệ An.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An và là đợt sinh hoạt nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những cộng tác viên, những người yêu thích nhiếp ảnh.

Cuộc thi "Khoảnh khắc Vàng" của Báo Nghệ An đã trải qua 11 mùa giải, gặt hái được nhiều thành công, góp phần nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đọng lại trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử kênh Youtube là những hình ảnh đẹp, chất lượng, những khoảng khắc gần gũi của cuộc sống, phản ánh sinh động và phong phú mọi hoạt động của thực tiễn.

Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng”, video clip năm 2022 đã thu hút 76 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với hơn 1.400 tác phẩm ảnh báo chí và video clip chất lượng (số lượng này tăng nổi bật so với năm 2021).

Các tác phẩm đã thể hiện sự đầu tư công phu. Những khoảnh khắc của hiện thực cuộc sống được các tác giả đưa vào tác phẩm hết sức sinh động, đầy tâm huyết, sáng tạo góp phần vì sự phát triển của Báo Nghệ An nói riêng và báo chí tỉnh nhà nói chung.

Điển hình trong số đó là chùm ảnh “Cùng đồng bào Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ” của nhóm phóng viên Báo Nghệ An. Tác phẩm được chụp vào những ngày đầu tháng 10/2022, khi cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra tại huyện vùng biên Kỳ Sơn.

Nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Tiêu biểu như tác phẩm “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện cùng người dân xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc” của tác giả Thành Duy, “Mùa vàng Na Ngoi” của tác giả Nhật Thanh, “Vươn cao” của tác giả Nguyễn Trung Kiên, “Dai dẳng nạn săn bắt chim trời ở Diễn Châu” của tác giả Vũ Thanh Hải… Những khoảnh khắc được ghi lại trong các tác phẩm ấy thể hiện rõ sự dấn thân, tận tụy của người cầm máy.

Qua 2 vòng chấm, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 12 tác phẩm ảnh, 8 video clip để trao giải. Giải Nhất thể loại ảnh báo chí và video clip được trao cho nhóm tác giả Thành Cường - Phạm Bằng với tác phẩm phóng sự ảnh: "Cùng đồng bào Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ"; nhóm tác giả Thành Cường - Hoài Thu với tác phẩm "Đi tìm nguồn cơn lũ dữ".

Giải Nhì ảnh báo chí được trao cho tác giả Nhật Thanh (Hồ Xuân Thành) với tác phẩm "Mùa vàng Na Ngoi"; tác giả Nguyễn Thành Duy với tác phẩm "Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện cùng người dân xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc".

Giải Nhì thể loại video clip thuộc về nhóm tác giả Phan Giang - Trung Hiếu - Anh Tú (Quỳ Hợp) với tác phẩm "Gian nan đường đến trường"; tác giả Nhật Lân với tác phẩm "Cận cảnh xe quá khổ, quá tải hoạt động về đêm ở Nghệ An".

Để cuộc thi hình ảnh trên Báo Nghệ An với chủ đề "Khoảng khắc Vàng" tiếp tục là nơi để thỏa niềm đam mê sáng tạo và bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những người yêu hình ảnh trên báo chí, Báo Nghệ An phát động Cuộc thi Ảnh báo chí và Clip "Khoảng khắc Vàng" lần thứ 12 năm 2023 từ ngày 20/10/2023./.