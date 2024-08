Sức khỏe Trao giải Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024 Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho 12 đội tham dự.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa trao giải Nhất của Hội thi cho đội thi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại vòng chung kết hội thi, 12 đội thi - đơn vị y tế tranh tài ở 2 phần thi, gồm: Phần thi hiểu biết (thi trắc nghiệm và xử lý tình huống) với tên gọi “Giỏi chuyên môn – Giàu y đức” và phần thi tài năng (tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè, kịch, hát múa, tấu, thuyết trình, hùng biện) với tên gọi “Chúng tôi tài năng”.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho 2 đội thi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thành Chung

Kết quả, đội thi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã giành giải Nhất; 2 đội thi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc giành giải Nhì; 3 đội thi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu giành giải Ba.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao giải Ba cho 3 đội thi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung

6 đội giành giải Khuyến khích là: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

Trao giải Khuyến khích Hội thi cho 6 đội thi - đơn vị y tế. Ảnh: Thành Chung

Trao giải phần thi Hiểu biết xuất sắc nhất, cá nhân Hùng biện xuất sắc nhất và phần thi Tài năng xuất sắc nhất cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Chung

Ban Tổ chức hội thi cũng đã trao 3 giải phụ, cụ thể: Giải phần thi Hiểu biết xuất sắc nhất thuộc về Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; Giải cá nhân Hùng biện xuất sắc nhất thuộc về chị Đậu Thị Thuyết, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An; Giải phần thi Tài năng xuất sắc nhất thuộc về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam./.