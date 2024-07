Công đoàn Y tế Nghệ An biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở và công chức, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2019-2023

Tham dự hội nghị có các Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Văn Hảo; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Chiều 17/7, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở và công chức, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2019-2023; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hiện có 31 công đoàn cơ sở, trong đó có 12 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập; tổng số công chức, viên chức, lao động trực thuộc là gần 7.600 người. Ngoài ra, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An còn có 21 công đoàn cơ sở đơn vị tuyến huyện phối thuộc với gần 7.000 viên chức, lao động.

Trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển. Các cấp công đoàn ngành Y tế đã không ngừng tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng Giấy khen cho 16 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: Thành Chung

Từ phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn đã xuất hiện nhiều đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và nhiều cán bộ công đoàn ở cơ sở có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm... Biết cách tạo động lực, khơi dậy trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu được Công đoàn ngành Y tế Nghệ An phát động triển khai có hiệu quả như: Phong trào “Thực hiện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”; “ Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động công đoàn.

Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen cho 21 công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 14 cán bộ công đoàn cơ sở; tặng Giấy khen tôn vinh của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cho 16 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, 21 công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2019-2023./.