Trao hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa và 3 sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân liệt sỹ ở thị xã Hoàng Mai

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9 (Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia phát biểu; Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung; Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu; Bắt giữ nhóm đối tượng chém thuê người nước ngoài… Đây là những nội dung đáng chú ý có trên Baonghean.vn ngày 23/9.

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (Baonghean.vn) - Làm việc với huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện nghiên cứu để chủ động giải quyết những bất cập, khó khăn đang đặt ra trong quản lý nhà nước về khoáng sản; đồng thời kiến nghị, tham mưu tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nghệ An tiếp tục chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn xảy ra liên tục trên địa bàn tỉnh, chiều 23/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục có Công văn số 178/BCH PCTT chỉ đạo tập trung ứng phó.

Nghệ An tham gia hội nghị bàn về các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ (Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thị trường khoa học công nghệ tại Nghệ An đã được hình thành nhưng chưa sôi động.

Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam (Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức là cây cầu đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bắc qua sông Lam từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là cây cầu dài nhất thuộc địa bàn hai tỉnh này, do Tổng công ty CIENCO4 thực hiện. Hiện nay cầu đang ở giai đoạn 1 của quá trình thi công.

Công an Nghệ An học tập, quán triệt Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.

Nghệ An: Cảnh báo mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng (Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày hôm qua (22/9) đến 15 giờ chiều 23/9, địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận phía Nam tỉnh đã có tổng lượng mưa đo được là 150 mm.

Sớm xây dựng phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến chung toàn quốc (Baonghean.vn) - Xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm đấu giá trực tuyến chung toàn quốc là một trong những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quan tâm, đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, hội nghị cũng đánh giá kết quả, nhận diện các tồn tại, bất cập và phương hướng khắc phục trong thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Không chấp nhận trả tiền 'mai mối tình cảm', một người Mỹ gốc Việt bị nhóm đối tượng chém trọng thương (Baonghean.vn) - 6 đối tượng trú tại TP.Vinh và huyện Nghi Lộc cùng thực hiện vụ "chém thuê" để lấy tiền, khiến nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ bị thương tích nặng ở chân. Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Anh Sơn trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên (Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đảng uỷ Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Đảng bộ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2022 cho các đảng viên.

3 học sinh thương vong khi xe đạp điện mất lái, lao xuống suối (Baonghean.vn) - 3 em học sinh chở nhau trên 1 xe đạp điện, nhưng không may xe mất lái đã lao xuống suối khiến 1 em tử vong tại chỗ và 2 em bị thương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thành phố Hồ Chí Minh cần không ngừng đổi mới để phát triển xứng tầm Kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2022), sáng nay, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với BCH Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở các dãy nhà trọ tại thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Trong thời gian giữa tháng 9/2022, trên địa bàn phường Hà Huy Tập, TP.Vinh liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy, xe đạp điện của người dân để trong khu vực các dãy nhà trọ thuộc khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập.

Ukraine nhường chỗ cho nhiều mối quan tâm khác tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (Baonghean.vn) - Sau 3 ngày tập trung bàn bạc, thảo luận về vấn đề Ukraine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, các cuộc xung đột cùng các quan ngại khác bắt đầu nổi lên, thu hút sự chú ý của lãnh đạo thế giới.

Bộ Tài chính dự thảo mức giá ô tô phục vụ công tác chung không quá 1,6 tỷ đồng/xe (Baonghean.vn) - Phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ Tài chính vừa tổ chức, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, nên nâng định mức xe ô tô phục vụ chung của khối văn phòng cấp tỉnh và bổ sung xe chuyên dùng cho một số cơ quan, đơn vị...

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên (Baonghean.vn) - Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã, trong đó có khoảng 57% hợp tác xã sản xuất kinh doanh khá tốt; 35 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 47 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Tập đoàn Tecco khánh thành và bàn giao công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 (Baonghean.vn) - Sau 7 tháng thi công, công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng, nhằm giúp các em học sinh vùng biên Nghệ An có điều kiện học tập trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Nghệ An đối thoại gỡ vướng về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp FDI (Baonghean.vn) - Với quyết tâm đồng hành, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sáng 23/9, tại TP. Vinh, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

Bắt giữ nhóm đối tượng nhận tiền ‘chém thuê’ người nước ngoài tại thành phố Vinh (Baonghean.vn) - 6 đối tượng trú tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đã thực hiện vụ "chém thuê" để lấy tiền, khiến nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ bị thương tích nặng ở chân. Trong thời gian ngắn, sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư (Baonghean.vn) - Triển khai Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022, Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 19/9/2022 đã diễn ra tuần thi thứ tư của cuộc thi.

Chuyện thầy nội và trò giỏi thi đấu nước ngoài (Baonghean.vn) - Hiện nay, với sự khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của hàng loạt lò đào tạo như Hà Nội FC, Viettel, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF), Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện NutiFood… chất lượng cầu thủ trẻ đã nâng lên một bước mới, đứng đầu khu vực và tiệm cận với trình độ châu lục. Chất lượng V-League cũng từng bước được khẳng định. Nhưng vẫn còn 2 vấn đề chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đó là từng bước nâng tầm bóng đá Việt là đưa cầu thủ giỏi ra nước ngoài thi đấu và nâng cấp chất lượng đội ngũ huấn luyện viên nội.

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng lao động (Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2022.

EU tìm cách áp giá trần đối với dầu của Nga (Baonghean.vn) - Hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) muốn đạt được thỏa thuận chính trị trong vòng vài tuần tới về việc thiết lập mức giá trần đối với dầu của Nga sau khi nước này tuyên bố lệnh động viên một phần.

Bản không dám ngủ đêm (Baonghean.vn) - Cả hai tuần nay không đêm nào dân bản ngủ được. Trời vẫn mưa về đêm, bà con ta sợ lỡ nhắm mắt ngủ quên một cái thì lũ về không kịp chạy.

‘Đo’ sự hài lòng ở bộ phận Một cửa Công an cấp xã (Baonghean.vn) - Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, Công an Nghệ An đã triển khai xây dựng Bộ phận một cửa ở Công an các xã, phường, thị trấn. Mô hình này đã phát huy hiệu quả cao, được nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố học tập mô hình của Nghệ An để nhân rộng trên toàn quốc.