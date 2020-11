Trao thưởng cho Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vụ truy bắt 30 bánh heroin

Nghệ An: Đấu súng truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin (Baonghean.vn) - Khi phát hiện lực lượng đánh án, lợi dụng đêm tối, mưa lớn, đường trơn, rừng núi hiểm trở nhóm đối tượng mang số lượng lớn ma túy đã nổ súng, vứt ma túy và tẩu thoát về bên kia biên giới.

Đại tá Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh dự và trực tiếp trao thưởng cho đơn vị.

Trước đó, vào lúc 3h00 ngày 29/10, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để bắt nhóm đối tượng đi từ hướng bên kia biên giới sang Việt Nam.