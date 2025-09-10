Xã hội Triển khai công tác chấm giải Cuộc thi "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An năm 2025" Chiều nay, (9/10), tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025” tổ chức họp triển khai công tác chấm các tác phẩm dự thi.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức thực hiện, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là con người Nghệ An - giàu nghĩa tình, cần cù sáng tạo, đoàn kết và luôn hướng đến hạnh phúc.

Du khách đến tham quan đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Ảnh: tư liệu

Thông qua những bức ảnh, đoạn video clip ngắn, mỗi người dân có thể trở thành đại sứ truyền cảm hứng, góp phần giới thiệu một Nghệ An năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, một Nghệ An nơi mỗi người sống, học tập, lao động và cống hiến trong môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Bức ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc nhân dân tham gia lễ chào cờ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Mỗi người dân, du khách, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, phóng viên có thể kể lại câu chuyện hạnh phúc của mình về Nghệ An thông qua lăng kính của hình ảnh và video để cùng nhau lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp, nhân văn và đầy cảm xúc.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 570 tác phẩm, trong đó có 500 ảnh đơn, 51 ảnh bộ và 19 video. Các tác phẩm dự thi phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, con người Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống, nhân ái, sáng tạo, đoàn kết và hướng đến hạnh phúc. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ sự đổi thay, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, cùng khát vọng xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Ban Tổ chức hướng dẫn các thành viên Hội đồng Giám khảo sử dụng phần mềm chấm tác phẩm. Ảnh: Cảnh Hồng



Tại cuộc họp, Ban Tổ chức hướng dẫn các thành viên Hội đồng Giám khảo sử dụng phần mềm chấm tác phẩm, đồng thời thống nhất quy chế, tiêu chí và thang điểm cho từng thể loại nhằm đảm bảo công tác chấm giải diễn ra công tâm, minh bạch, khách quan.

Theo quy định, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba với khung điểm tương ứng: Giải Nhất: 91-100 điểm; Giải Nhì: 81-90 điểm; Giải Ba: 71-80 điểm

Kết quả chấm điểm sẽ là căn cứ để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, góp phần tôn vinh hình ảnh “Nghệ An - giàu tình nghĩa và luôn hướng đến hạnh phúc”.