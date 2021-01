Triệt phá đường dây mua bán vận chuyển pháo trái phép

Trong thời gian từ giữa tháng 12/2020 đến đầu tháng 01/2021, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ các tỉnh phía Bắc về tiêu thụ trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu và một số huyện lân cận do đối tượng Nguyễn Hồng Lực (SN: 1982), trú tại xóm 1, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Ba đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Anh Tuấn Qua điều tra, xác minh thông tin Công an huyện Yên Thành xác lập chuyên án mang bí số “121P”, huy động lực lượng điều tra viên, trinh sát để tổ chức đấu tranh, triệt phá. Vào lúc 13h00” ngày 13/01/2020 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1998), trú tại xóm Tân Lộc, xã Tân Thành có hành vi vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 10 bánh pháo hoa các loại 36 quả, trọng lượng 12 kg.



Đối tượng Nguyễn Văn Dương khai nhận đã mua pháo của Trương Văn Phúc (SN 1990), trú tại xóm 2, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Công an huyện đã ra lệnh khám xét chỗ ở của Trương Văn Phúc, thu giữ 26 bánh pháo hoa loại 36 quả, trọng lượng 31,2 kg. Tiếp tục đấu tranh với Trương Văn Phúc, đối tượng đã khai nhận từ tháng 11/2020 đến nay đã nhiều lần mua pháo từ Nguyễn Hồng Lực về chia nhỏ bán kiếm lời. Công an huyện ra lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Hồng Lực, thu giữ 82 bánh pháo hoa, 20 dây pháo nổ, có trọng lượng 115kg. Qua đó Công an huyện đã thu giữ 158,2 kg pháo các loại, 04 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.