Triệt xóa đường dây buôn bán 05 tạ pháo từ Quảng Trị ra Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Trong đêm khuya, 03 đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô 07 chỗ vận chuyển pháo từ tỉnh Quảng Trị, khi đến địa bàn TP.Vinh để giao nhận hàng đã bị lực lượng Công an bắt giữ, thu giữ 05 tạ pháo nổ.

Thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, từ đầu tháng 8 năm 2023, Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP Vinh) phát hiện 01 đường dây có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn, xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Sỹ Thái, SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương cầm đầu.

Đường dây vận chuyển pháo nổ này xuất phát từ nước ngoài qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng vận chuyển về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

03 đối tượng buôn bán pháo bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Đức Vũ

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng này.

Vào ngày 13/9/2023, qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Thái cùng một đối tượng đi xe khách xuống TP Vinh và đến cửa hàng cho thuê xe ô tô trên địa bàn TP Vinh để thuê xe ô tô đi vào Quảng Trị nhận hàng.

Các tổ công tác của Ban chuyên án đã bám sát, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, lựa chọn thời điểm, địa điểm phù hợp phá án. Sau khi xác định đối tượng nhận hàng tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và di chuyển về đến địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh để giao hàng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Pháo nổ được các đối tượng chất đầy xe ô tô 7 chỗ. Ảnh: Đức Vũ

Vào lúc 07 giờ ngày 14/9/2023, tại đoạn đường N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, TP Vinh, Công an TP Vinh quyết định phá án, bắt quả tang Nguyễn Sỹ Thái và 2 đối tượng khác là Thái Doãn Phúc, SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Hữu Thế, SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương có hành vi “Buôn bán hàng cấm”; thu giữ tổng cộng 05 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất (gồm 342 cối pháo nổ các loại), 01 xe ô tô loại 7 chỗ, 100 triệu đồng.

Khám xét nhà Nguyễn Sỹ Thái tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, lực lượng Công an thu giữ thêm 07 kg pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thái khai nhận đã thuê Hoàng Hữu Thế đi cùng vào tỉnh Quảng Trị, vận chuyển số pháo trên về bán cho Thái Doãn Phúc.

Hiện chuyên án đang được đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra./.