Troussier sắp làm HLV tuyển Việt Nam; HAGL xung đột quyền lợi với VPF

Công an bắt 11 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, 17-02D (Thái Bình), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D (Nam Định) để điều tra sai phạm liên quan kiểm định ôtô.

(Baonghean.vn) - Mừng tuổi (hay còn gọi là lì xì) đã trở thành truyền thống với nét đẹp văn hoá của người Việt. Những tờ tiền mới cứng bỏ trong phong bao màu đỏ với ý nghĩa mang lại may mắn, bình an cho người già và trẻ nhỏ.

(Baonghean.vn) - Được làm việc, phát triển trong một môi trường lao động luôn tôn vinh, khuyến khích sự rèn luyện, sáng tạo, anh Phạm Văn Kiên - đoàn viên Công đoàn Công ty CP May Minh Anh (Đô Lương) đã nỗ lực vươn lên, trở thành một điển hình lao động giỏi.

(Baonghean.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nông dân Nghệ An xuống đồng trong giá rét... là những thông tin chính trong ngày 19/1.

(Baonghean.vn) - Dù còn 2 ngày nữa mới đến thời khắc bước sang năm mới, tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không khả quan, một số chủ cửa hàng đào Tết trên địa bàn TP.Vinh đã chặt bỏ các gốc đào để thu dọn về quê.

(Baonghean.vn) - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, chiều 19/1, tức 28 Tết Quý Mão, đoàn công tác của UBND thành phố Vinh do đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và Công an phường Lê Mao.