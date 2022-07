Trung vệ - Đặc sản 'lò' Sông Lam Nghệ An

Tin mới

Trên công trường thi công cầu Hưng Đức dài hơn 4 km bắc qua sông Lam (Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức dài hơn 4 km là công trình quan trọng trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời điểm này, các đơn vị đang dồn nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công cây cầu này.

Xe khách va chạm xe chở xi măng, nhiều người bị thương (Baonghean.vn) - Lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1A, xe khách tông vào đuôi xe bồn, tài xế mắc kẹt trong ca bin,vụ tại nạn khiến nhiều người thương vong.

Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An: Tiếp nối trang sử vẻ vang (Baonghean.vn) - Tiếp nối trang sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An luôn phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mảnh đất giàu lòng yêu nước và hiếu học, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những người lính xứ Nghệ anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường (Baonghean.vn) - Thuộc 2 thế hệ khác nhau, sinh ra và lớn lên ở 2 vùng quê nhưng ông Võ Ngọc Thìn và Hoàng Đức Thương đều tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để lại một phần xương máu ở chiến trường. Trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn tiếp tục ra sức cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

20 năm tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân Yên Thành (Baonghean.vn) - Yên Thành được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu, có quy mô tín dụng chính sách lớn của Nghệ An. Trong nhiều năm liền, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Thành thực sự là “cánh tay nối dài" đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng không được dự thi Hoa hậu Trái đất 2022 Đại diện Ban Tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng lý do chọn Á hậu Thu Thảo là đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2022.

EU thừa nhận mục tiêu thực sự của các lệnh trừng phạt Nga không phải để dừng cuộc chiến ở Ukraine Các lệnh cấm vận mà Liên minh châu Âu (EU) áp lên Nga không phải để dừng cuộc chiến ở Ukraine mà để phá hủy nền kinh tế Nga, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay ngày 18/7.

Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc, cá nhân vi phạm, rà soát các nguồn tin về tội phạm đã phát hiện, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường - nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào phát triển xứng tầm với quan hệ chính trị đặc biệt Chiều 18/7/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Nông dân Nghệ An sản xuất thích nghi với nắng nóng gay gắt (Baonghean.vn) - Những ngày qua, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp các địa phương trong tỉnh, nền nhiệt có khi lên đến 40, 41 độ C. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sản xuất không bị đứt quãng, nông dân vùng nắng rát, gió Lào đã tìm đủ cách để thích nghi: Thu hoạch hoa màu từ 3-4h sáng, chong đèn làm đêm, dựng bạt giữa đồng che nắng…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/7 (Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên; Người đi làm hộ chiếu tăng đột biến; Chủ tịch xã báo cáo sai sự thật trước tòa khiến nhiều hộ dân thiệt thòi; Giá lợn hơi tăng cao… là những thông tin nổi bật ngày 18/7.

Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cần phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong các hoạt động (Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phải tăng cường phát huy tính chủ động trong hoạt động; khẳng định, trau dồi và phát huy tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An góp ý dự thảo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội (Baonghean.vn) - Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã phát biểu góp ý, trong đó nhấn mạnh Đề án cần gắn với thời gian cụ thể nhiệm kỳ 2021-2026; cần làm rõ vai trò chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND cấp huyện, xã...

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Tri Lễ 2 (Quế Phong) (Baonghean.vn) - Chiều 18/7, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên thăm và làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tri Lễ và kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 - ngôi trường được Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO tài trợ 100% với tổng giá trị 16,5 tỷ đồng.

Nghệ An đón và khen thưởng học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế (Baonghean.vn) - Chiều 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế năm 2022.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu (Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Mẫu xe Toyota này không bán được chiếc nào tại Việt Nam trong tháng 6 Thuộc phân khúc phổ thông, được Toyota đặt mức giá thấp nhưng mẫu xe này có doanh số liên tục đi xuống trong nửa đầu năm 2022 và "trắng bảng" trong tháng 6.

5 nhãn hiệu sữa Vinamilk được người tiêu dùng lựa chọn mua nhiều nhất (Baonghean.vn) - Vinamilk vừa lập “hat-trick” trong báo cáo Dấu chân thương hiệu 2022 do Worldpanel, Kantar mới công bố. Đây cũng là cột mốc đánh dấu hơn 1 thập kỷ Vinamilk xuất hiện ở các vị trí dẫn đầu trong báo cáo uy tín về ngành hàng tiêu dùng nhanh này.

Trải nghiệm khóa tu mùa hè ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Năm nay, nhiều chùa trong tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, khóa tu mùa hè ở các chùa đã đem lại cho giới trẻ nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và trao thưởng các tác phẩm xuất sắc về Lễ hội Làng Sen (Baonghean.vn) - Chiều 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

Phan Hiển tiết lộ về màn cầu hôn lãng mạn khiến Khánh Thi bật khóc Chứng kiến khoảnh khắc vỡ oà của Khánh Thi khi được cầu hôn, vũ công Phan Hiển cũng không giấu được niềm hạnh phúc.

Nghị sĩ Đức hối thúc châu Âu chuẩn bị cho việc giải thể NATO (Baonghean.vn) - Các nước châu Âu cần khắc phục mong muốn đối đầu và chấm dứt tư duy khối để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định. Đó là ý kiến do nghị sĩ Sevim Dagdelen từ đảng Cánh tả nêu ra trong cuộc phỏng vấn của tờ Global Times.

Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong tổ chức kỳ họp HĐND quyết định nhiều nội dung quan trọng (Baonghean.vn) - Ngày 18/7, HĐND các địa phương: Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong khai mạc kỳ HĐND cấp huyện, thị nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Baonghean.vn) - Đoàn công tác nguyện hứa trước anh linh của các liệt sĩ, quyết tâm ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước.

Nếu một mai con thi trượt... (Baonghean.vn) - Nếu một mai con thi trượt thì hãy nói với con rằng: Không sao đâu, cuộc đời này còn rất nhiều lựa chọn! Bởi một kỳ thi không đủ để đánh giá con giỏi giang hay kém cỏi.

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc tại huyện Nam Đàn (Baonghean.vn) - Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đền Chung Sơn, Đình Hoành Sơn. Đoàn đã đến khảo sát về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Trường Tiểu học Làng Sen.

Cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới (Baonghean.vn) - Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức họp cho ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.