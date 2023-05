Trung vệ Quế Ngọc Hải: Chúng tôi đồng hành và chia sẻ khó khăn với nhà tài trợ

(Baonghean.vn) - Trả lời với giới truyền thông chiều 25/5, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Tân Long trong thời gian này.

Để chuẩn bị cho trận gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội, chiều 25/5, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy - Hà Nội. Trước buổi tập, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ với truyền thông.

''Thời gian qua có nhiều tin tức về đội bóng liên quan tới vấn đề ngoài chuyên môn. Các cầu thủ vẫn duy trì nỗ lực, chăm chỉ để hướng đến các trận đấu. Thời điểm hiện tại là thời điểm các tập đoàn, doanh nghiệp khó khăn như nhau. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không phải đội duy nhất trải qua tình cảnh này.

Chúng tôi vẫn chia sẻ và đồng hành cùng nhà tài trợ, vì hiểu rằng họ đã rất nỗ lực để duy trì hoạt động của câu lạc bộ thời gian qua. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình trong các trận tiếp theo, luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Sông Lam Nghệ An là đội bóng của tỉnh Nghệ An, của người hâm mộ xứ Nghệ”.

Nói về màn chạm trán với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, tuyển thủ Việt Nam bày tỏ: “Công an Hà Nội có nhỉnh hơn về lực lượng, phải phân tích và nhập cuộc hợp lý để bước vào trận đấu ngày mai. Ban huấn luyện đã có những phân tích cho cầu thủ, Công an Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia, ngoại binh tốt và được đầu tư rất nhiều. Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng Sông Lam Nghệ An đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu hết mình vì người hâm mộ, nếu may mắn thì hướng đến điểm số, có thể là chiến thắng”.

Bên cạnh đó, đội trưởng Sông Lam Nghệ An cũng đánh giá về cách sử dụng nhân sự của đội bóng: “Chúng tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ để đặt nền móng tương lai, Hồ Văn Cường hay Đinh Xuân Tiến đều tiến bộ, đó là điều tích cực của Sông Lam Nghệ An trong 1 - 2 mùa giải vừa qua”.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày mai (26/5) trên sân vận động Hàng Đẫy./.