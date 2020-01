Truy bắt kẻ bắn chết người tình cũ ngày đầu năm mới

Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đến 23h tối mùng 2 Tết, các đội nghiệp vụ vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h25 tối mùng 2 Tết, công an huyện nhận được tin báo của quần chúng về 1 vụ án mạng.

Thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1974, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên) nghi có mâu thuẫn tình cảm với chị Võ Thị Hạnh (SN 1977, trú cùng thôn) nên dùng súng bắn liên tiếp vào vào người chị Hạnh và 2 con nhỏ.

Công an đang truy bắt đối tượng Lễ.

Băng đạn xả liên tiếp khiến chị Hạnh bị dính đạn và tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 con của nạn nhân bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Lễ được xác định ôm theo súng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định giữa đối tượng Lễ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm.

“Đối tượng Lễ và chị Hạnh từng có tình cảm với nhau nhưng giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn khi Lễ bị đi tù vì tội Vô ý gây chết người và mới được ra tù.

Công an huyện vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị truy bắt đối tượng”, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết.