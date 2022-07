Truyền thống, bản sắc và ‘thất bại tạm thời’ của bóng đá Việt

(Baonghean.vn) - Một đội bóng giàu truyền thống, đậm đà bản sắc tất nhiên thường được xây dựng qua nhiều thời kỳ, giai đoạn, với sự đóng góp của nhiều thế hệ HLV, cầu thủ nội, ngoại xuất sắc, có lực lượng cổ động viên hùng hậu, công tác truyền thông tốt và hơn hết là đoạt được nhiều ngôi vô địch quốc gia, cup quốc gia, kể cả các giải đấu cấp khu vực và châu lục, thế giới.

Đi liền với truyền thống và thành tích “khủng” đó là một ông chủ có tiềm lực kinh tế, có chiến lược hoạt động đúng đắn, sáng tạo, có tham vọng và thực tiễn hoạt động có hiệu quả.

Bóng đá Việt vượt qua thời bao cấp để đến với bóng đá xã hội hóa, thời của những ông bầu thực ra là chưa lâu, vì vậy nói tới câu chuyện truyền thống, bản sắc là còn quá sớm. Tuy nhiên, trên thực tế, những nét riêng đáng nói của từng đội bóng cũng từng bước hình thành qua mỗi giải đấu và tạo nên độ đậm nhạt khác nhau và hầu như các đội bóng đều trải qua giai đoạn “thất bại tạm thời” với nhiều bài học quý giá.

Ví dụ Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vụt lớn ở V-League từ việc "bơm" tiền mua sắm cầu thủ nội lẫn ngoại, nhất là nguồn từ kình địch Thái Lan nhưng sau đó cố gắng đi lên bằng con đường tự đào tạo là chính, với bản sắc và chất lượng vượt trội với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… Đáng tiếc là con đường đúng đắn, mang tính dài lâu này vẫn chưa mang lại hiệu quả thực sự cho đội bóng phố núi khi họ phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng”, thi đấu khởi sắc được gần một mùa giải rồi lại thụt lùi một cách đáng kinh ngạc. Nhưng chắc chắn, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng tốt nhất về công tác truyền thông trong vòng 10 năm lại nay và đó là lợi thế không nhỏ để họ từng bước vượt lên trong thời gian tới.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An lại là đội bóng có nội lực tốt nhất của V-League khi lò đào tạo trẻ luôn cung cấp đầy đủ các nhân tài cho đội 1. Đây là đội bóng “của những người đàn ông” thi đấu nhiệt huyết, máu lửa, không ngại va chạm, điều mà lối chơi “thêu hoa dệt gấm”, thiên về kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai luôn gặp khó và thất bại mỗi khi đối đầu. Đáng tiếc là trong một thời gian dài, Sông Lam Nghệ An không có được nguồn tài chính đủ mạnh để giữ lại đầy đủ các nhân tài, khiến cho bản sắc, truyền thống của đội bóng dần bị mai một rất đáng tiếc. Giờ đây, khi có nguồn lực mạnh, Ngọc Hải, Trọng Hoàng trở lại, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Khánh không phải rời đi thì khả năng lấy lại những gì đã mất đang trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Không những thế, công tác truyền thông, quảng bá và mọi hoạt động của một đội bóng chuyên nghiệp đang hình thành sẽ nhân đôi nhân ba sức mạnh của đội bóng. Hy vọng V-League-2022 là bước trở lại vinh quang xưa của Sông Lam Nghệ An dù phía trước là cả một chặng dài gian khó bởi sự cạnh tranh quyết liệt của rất nhiều đối thủ xứng tầm.

Trong làng V-League hiện nay, không ai có lịch sử truyền thống vẻ vang, hào hùng hơn CLB Viettel-bước tiếp theo của cái tên Thể Công. Nhưng chính ở đây cũng có những “khoảng trống” đáng buồn là đội bóng áo lính từng phải xuống hạng, phải thay tên, đổi chủ khiến cho việc làm lại, lấy lại danh dự phải mất sức, tốn kém. CLB Viettel đã đoạt ngôi vô địch quốc gia 2020, hiện đang thi đấu tốt ở AFC Cup 2022, là nơi cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam chính là bước khẳng định sức mạnh của truyền thống và hiện tại. Đây chắc chắn là một “thế lực” thực sự của bóng đá Việt, nhờ việc phát huy truyền thống, bản sắc của đội bóng áo lính, nhất là khi vượt qua con đường bao cấp để tiến lên chuyên nghiệp như hiện nay.

Và điều cuối cùng cần nói là sự vượt lên với dấu ấn mạnh mẽ, sắc sảo, chất lượng cao của Hà Nội FC trong những năm qua. Dàn tuyển thủ quốc gia, U23 Việt Nam có “gốc” đào tạo Hà Nội FC đi liền với thành công rực rỡ của bóng đá Việt, nhất là từ thời HLV Park Hang-seo. Điều đáng quan tâm là những dấu hiệu rạn nứt đáng nói khi đội bóng lần lượt để các công thần rời đi như HLV Chu Đình Nghiêm, hậu vệ Đình Trọng, hay mới nhất Quang Hải…khiến cho kết quả thi đấu không được như kỳ vọng. Chính điều đó sẽ khiến cho những nét đậm đang làm nên truyền thống, bản sắc của đội bóng bị phai nhạt lúc nào không hay biết?

Để thấy, việc gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc của một đội bóng là điều không dễ dàng, đạt được thì mất công sức, thời gian nhưng đánh mất lại trong chốc lát và rất khó để lấy lại như trước, nói gì tới việc bồi đắp thêm, tô đậm thêm. Rõ ràng, các đội bóng mạnh đều phải trải qua những chặng khó, đận khó, những ‘thất bại tạm thời” để sau đó từng bước vươn lên. Cũng nên nhớ, chiến công của đội bóng là cả tập thể, nhưng hình ảnh tiêu biểu của đội bóng là của một vài ngôi sao. Messi luôn rực sáng trên bầu trời Camp Nou là điều ai ai cũng biết và khi anh rời đi thì mọi việc sụp đổ ra sao cho cả hai là điều ai ai cũng thấu. Quang Hải đi liền với thành công của Hà Nội FC, vậy khi ngôi sao này rời đi, khoảng trống này phải được lấp đầy mới có hy vọng tốt đẹp cho đội bóng thủ đô. Nếu không, sự đứt quãng đáng tiếc đâu đó, một thất bại nào đó sẽ lặp lại với Hà Nội FC, dù không ai mong muốn./.