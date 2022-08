Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.

Chuyện là thế này, cách đây vừa tròn 10 năm, khi đó anh Liễu 10 tuổi đã bị thất lạc gia đình. Có người cho rằng Liễu bị bắt cóc, lại có thông tin, cậu bé Liễu năm đó theo người lớn trong bản đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế rồi lưu lạc sang tận Trung Quốc. Thuở nhỏ Vi Văn Liễu vốn chậm chạp hơn những đứa trẻ khác nên đã không nhớ nổi người thân, quê hương, bản quán. Anh chỉ nhớ láng máng quê mình ở miền núi Nghệ An. 10 năm lang thang xứ người, Liễu trải qua vô vàn cơ cực.

Đến những ngày đầu tháng 8/2022, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh anh Vi Văn Liễu tìm kiếm người thân. Lúc này, Liễu đã về nước và lang thang tại tỉnh Hoà Bình. May mắn thay, anh được Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giúp đỡ. Từ những thông tin ít ỏi có được, Công an huyện Tương Dương đã liên hệ, phối hợp với Công an huyện Mai Châu xin cung cấp thêm thông tin và tiến hành rà soát xác minh tại địa phương. Qua xác minh, cơ quan Công an huyện Tương Dương xác định người bị thất lạc chính là anh Vi Văn Liễu (sinh năm 2002), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Ngay sau đó, Liễu được trở về đoàn tụ với người thân.

Chuyện trở về của anh Vi Văn Liễu có thể xem là rất may mắn. Nhờ mạng xã hội và cộng đồng đã giúp anh trở về với gia đình, quê hương. Nhưng qua câu chuyện này cũng giúp bà con, dân bản nhìn rõ hơn một thực tế về đi lao động ở nước ngoài. Từ trước đến nay có rất nhiều người vì kế sinh nhai, vì muốn đổi đời nên đã tìm mọi cách lén lút đi theo đường tiểu ngạch để ra nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) kiếm việc làm. Cái mà mọi người nhìn thấy là gia đình li tán, rạn nứt. Có những gia đình, vợ hoặc chồng đã biền biệt nhiều năm mà không có lấy một dòng thông tin liên lạc, sống hay chết chẳng ai hay. Cách đây vài năm các huyện miền núi tỉnh ta còn rộ lên tình trạng phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai. Và tất cả các trường hợp nói trên không ai giàu lên được.

Bà con giờ đây đã nhận thức khác rồi. Hiện nay nếu siêng năng thì không sợ thiếu việc làm, không sợ đói. Ở tỉnh ta tại nhiều nhà máy, xí nghiệp đang rất thiếu lao động. Thanh niên, phụ nữ, đàn ông chỉ cần chịu khó là có việc làm và thu nhập, cần gì phải đi lao động chui cho nhọc thân, tủi phận.