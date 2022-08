Giây phút đoàn viên của nam thanh niên miền núi Nghệ An sau 10 năm lưu lạc xứ người

Trong ngôi nhà của bà nội ở cạnh bờ sông Nậm Mộ thuộc bản Lở (xã Xá Lượng), Vi Văn Liễu (20 tuổi), người thanh niên lưu lạc ở Trung Quốc từ 10 năm trước vừa được các cơ quan chức năng giúp đỡ đoàn tụ với người thân lúc 10 giờ sáng ngày 04/8 vẫn chưa tin mình đã trở về nhà một cách an toàn. Từ chiều đến tối hôm qua, hàng xóm láng giềng không ngớt người tới thăm và động viên Liễu.

Nắm chặt tay bà nội Lộc Thị Lương (60 tuổi), Liễu nói rằng: Cháu được về nhà, được gặp bà rồi, cháu vui lắm. Ở bên kia khổ quá, ngày nào cháu cũng nhớ bà, nhớ những người trong gia đình, những người ở bản. Những lúc cực khổ cháu chỉ muốn chạy về với bà.

Theo lời kể của Vi Văn Liễu, ngày trước Liễu cũng đi học đến lớp 3 nhưng bây giờ chẳng nhớ nổi mặt chữ nữa. Sang Trung Quốc, Liễu phải làm việc cực khổ, ngày chỉ được cho ăn no rồi trời chưa sáng đã bị bắt dậy lao động đến khuya. “Mỗi ngày người ta cháu chỉ được ngủ vài ba tiếng đồng hồ còn lại là làm việc. Tiền không có mà làm thì mệt lắm” – nam thanh niên 20 tuổi bàng hoàng nhớ lại.

Bà Lộc Thị Lương cũng không kìm nổi nước mắt từ khi được nghe tin đứa cháu nội của mình đã tìm được đường về quê. Bà bảo rằng, Liễu từ khi sinh ra đầu óc đã không bình thường.

Bố Liễu là ông Vi Văn Khăm đã mất từ lâu, mẹ là Lương Thị Quy sau đó cũng bỏ đi. Liễu sống với gia đình ông bà nội. Những năm ấy, ông nội Vi Văn Tiến bị bệnh thần kinh nên mỗi khi lên cơn đều khiến mọi người sợ hoảng hồn. Tuổi thơ của Liễu vì thế cũng lớn lên trong nỗi ám ảnh.

“Ngày ấy ban đầu gia đình cũng không biết Liễu bị đưa sang Trung Quốc, chỉ sau này nghe kể lại “người ta nói đi làm thuê, đi làm công. Nó cũng muốn kiếm tiền nên đi theo họ, cuối cùng có kiếm được tiền mô. May mà hắn còn chạy được đến công an mà tìm đường về” – bà Lương nói.

Khi được hỏi: Bây giờ về nhà rồi có muốn sang Trung Quốc nữa không? Vi Văn Liễu dứt khoát: “Lạc 10 năm bên đó cháu khổ lắm, bây giờ về được sướng khổ mấy cũng ở nhà với bà thôi”.

Gia đình bà Lộc Thị Lương thuộc hộ cận nghèo của xã Xá Lượng, một mình bà ở nhà nuôi 2 cháu nội còn nhỏ, vợ chồng con trai cũng đi làm ăn xa để kiếm kế sinh nhai. “Giờ cháu Liễu về đến nhà, cuộc sống tuy thêm phần vất vả nhưng dẫu sao tìm được cháu cũng hạnh phúc lắm rồi” – bà Lương ngậm ngùi.

Từ những thông tin ít ỏi có được, Công an huyện Tương Dương đã chủ động liên hệ, phối hợp Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xin cung cấp thêm thông tin và tiến hành rà soát xác minh tại địa phương. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người bị thất lạc là anh Vi Văn Liễu (SN 2002), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đưa anh Liễu về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.