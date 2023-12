Tử hình người đàn ông 'gánh' 3 tiền án đi buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Vào hồi 04h15 phút sáng ngày 30/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ô tô do tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà.