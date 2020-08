Từ học sinh giỏi toàn diện đến chủ nhân bộ sưu tập 8 Huy chương Vàng Taekwondo

(Baonghean.vn) – Giải Vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc 2020 vẫn chưa khép lại, nhưng đến thời điểm này, các VĐV của Nghệ An đã xuất sắc mang về 5 tấm huy chương, trong đó có 4 huy chương Vàng.

(Baonghean.vn) - Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2020 vừa khai mạc tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP. HCM) với gần 1.200 VĐV tranh tài. Đoàn Nghệ An có 3 VĐV xuất trận đều giành được huy chương, trong đó 2 nữ võ sỹ giành Huy chương Vàng.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia khu vực Nghệ An năm 2020.