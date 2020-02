Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra việc phòng chống dịch do virus Corona của lực lượng vũ trang Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch viêm phổi do Virus Corona tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.