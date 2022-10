Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hướng về đồng bào Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đã chung tay hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ quét ở Kỳ Sơn.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh đã quyên góp tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, sớm ổn định cuộc sống. Trong sáng 5/10, số hàng hóa thiết yếu gồm 450 két nước, 50 thùng mỳ tôm, 10 thùng bánh mỳ, 20 thùng xúc xích... với tổng trị giá 30 triệu đồng đã được Đoàn cơ sở Cục thuế Nghệ An chuyển đến điểm tập kết tại Báo Nghệ An để kịp thời bốc lên chuyến xe cứu trợ, vận chuyển đến Kỳ Sơn hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng tiền thuốc men, chủ yếu gồm các thuốc cảm, sốt, ho, đau bụng… Đây là sự chung tay góp sức cần thiết, kịp thời đối với đồng bào Kỳ Sơn trong bối cảnh hiện nay.

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, những ngày qua, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã hưởng ứng phát động của Đảng ủy, Ban Biên tập, ủng hộ ngày lương để hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt. Tổng số tiền cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đóng góp được là 22 triệu đồng, đã được trao tận tay Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn. Các phóng viên của Báo Nghệ An cũng kết nối, vận động các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ hiện vật, kêu gọi tài trợ các chuyến xe chở nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, mỳ tôm,… lên những vùng bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử vừa qua.

Ngay từ thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027, các đoàn viên và đại biểu dự đại hội đã hưởng ứng lời kêu gọi hướng về Kỳ Sơn của Tỉnh đoàn. Anh Nguyễn Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài việc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chương trình còn có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với đồng bào của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Cũng trong sáng 5/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Đoàn đã trao tặng các suất quà với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng hỗ trợ cho Trường Tiểu học Hương Tiến; trao một số dụng cụ lao động và tiến hành khảo sát để tu bổ lại khuôn viên sân Trường THCS Hương Tiến. Toàn bộ nguồn kinh phí của chương trình được hỗ trợ bởi Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần Gạch ngói Xuân Hoà.