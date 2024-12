Kinh tế Tương Dương: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2024 Năm 2024, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tương Dương tiếp tục được duy trì và phát triển, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 6.193.268 triệu đồng, đạt 100,1% NQ HĐND; Tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 7,7%, (trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 4,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,3%; thương mại - dịch vụ tăng 7%). Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 38,4 triệu đồng, đạt 96% Nghị quyết HĐND, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương thăm các hộ dân tại Khu tái định cư bản Xốp Mạt. Ảnh: Đình Tuân

Tổng thu ngân sách Nhà nước, cả năm ước đạt 1.362.815 triệu đồng, tăng 81,9% dự toán tỉnh, tăng 79,0% dự toán HĐND huyện giao, bằng 96,0% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn, ước đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 54,7% so với dự toán tỉnh, tăng 34,7% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 92,3% so với cùng kỳ.

Các đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện tham quan mô hình chăn nuôi ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân

Về Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới trường lớp tiếp tục được tinh gọn hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngành Giáo dục và Đào tạo được xếp loại hoàn thành xuất sắc tiêu chí thi đua năm học 2024-2025 (giữ vững 5 năm liên tục); có 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa 86,3%, đạt 102,7% NQ HĐND; tỷ lệ làng, bản đạt chuẩn văn hóa 93,1%, đạt 147,8% KH, 100% NQ HĐND. An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ngày càng thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Đình Tuân

Năm 2024, đã triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 16 phiên giới thiệu việc làm lưu động tại các xã, thu hút được hơn 3.500 lao động tham gia tư vấn về việc làm, học nghề.

Số lao động qua đào tạo là 2.978 người, đạt 198,5% nghị quyết HĐND, trong đó đã đào tạo nghề cho 1.763 lao động, đạt 103,7% KH, đạt 176,3% NQ HĐND; giải quyết việc làm cho 3.449 lao động, đạt 215,6% KH, 172,5% NQ HĐND; xuất khẩu 290 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc..., đạt 138,1% KH.

Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,3% xuống còn 25,3%; Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thêm 1.010 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy giảm mạnh so với cùng kỳ. Duy trì 12 địa bàn sạch về ma túy, hiện đang trình thẩm định 5 xã còn lại sạch về ma túy, phấn đấu đưa Tương Dương trở thành huyện sạch về ma túy.

Lãnh đạo huyện Tương Dương và huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị giao ban luân phiên. Ảnh: Đình Tuân

Năm 2025, huyện Tương Dương đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; kêu gọi, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tương Dương khóa XXVII và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh, HĐND huyện giao.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Tương Dương xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Phát huy lợi thế, đổi mới và sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo bước đột phá theo hướng sản xuất tạo thành hàng hóa có giá trị, thương hiệu sản phẩm và bền vững; Tạo môi trường thông thoáng để tăng cường thu hút đầu tư kinh doanh từ các doanh nghiệp để phát triển kinh tế.

Đồng thời, tăng cường hướng nghiệp, dạy nghề, chú trọng đào tạo và tạo việc làm lao động nông thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại ở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, làm chuyển biến về tư duy, nhận thức, xây dựng ý chí vươn lên, tự lực, tự cường…