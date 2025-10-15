Chọn chuyên mục Tỷ giá USD hôm nay 15/10/2025: Thế giới giảm, trong nước tăng nhẹ Tỷ giá USD hôm nay 15/10/2025 tăng nhẹ trong nước nhưng chỉ số Dollar Index (DXY) thế giới lại giảm khi dòng tiền chuyển hướng sang các tài sản an toàn.

Tỷ giá USD trong nước tăng nhẹ ở một số ngân hàng

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ở mức 25.249 VND/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua.

Theo biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được phép là 26.511 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.987 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá tham khảo đang ở mức 24.028 đồng mua vào và 26.452 đồng bán ra.

Trên thị trường thương mại, tỷ giá USD tại các ngân hàng biến động trái chiều. VietinBank niêm yết ở mức 26.094 - 26.454 đồng, tăng mạnh 204 đồng ở chiều mua vào và 24 đồng ở chiều bán ra.

Vietcombank giảm 20 đồng, còn 26.050 - 26.440 đồng. BIDV cũng giảm nhẹ 9 đồng, giao dịch ở 26.091 - 26.451 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD mua vào đạt 26.460 đồng và bán ra 26.550 đồng, tăng 10 đồng chiều mua, nhưng giảm nhẹ ở chiều bán.

Tỷ giá USD thế giới giảm do dòng tiền rời khỏi đồng bạc xanh

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt giảm 0,16%, còn 98,87 điểm.

Sự suy yếu của đồng USD diễn ra khi giới đầu tư chuyển dòng tiền sang các tài sản an toàn như đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn khiến nhu cầu nắm giữ USD tạm thời giảm bớt, trong khi đồng euro tăng nhẹ sau khi Chính phủ Pháp quyết định hoãn kế hoạch cải cách hưu trí.

Theo khảo sát của Reuters đầu tháng 10, đa số chuyên gia ngoại hối dự báo đồng USD sẽ suy yếu trong 3 đến 12 tháng tới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng lớn và lo ngại về tính độc lập trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Ông Colin Graham - Giám đốc chiến lược đa tài sản của Robeco (Anh) cho rằng đồng USD có thể giảm dần theo thời gian, dù vẫn có thể có những đợt phục hồi ngắn hạn.

Ông cho biết Robeco hiện vẫn giữ vị thế bán USD nhưng sẽ điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường. Nhìn chung, bức tranh tỷ giá USD đang phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu trước những bất ổn kinh tế, khi các dòng vốn tạm thời rời khỏi đồng bạc xanh để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn.