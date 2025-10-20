Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2025: Trong nước xoay quanh 26.300 đồng Tỷ giá USD hôm nay 20/10 trong nước giữ ổn định, trong khi đồng bạc xanh thế giới giảm do lo ngại thương mại Mỹ - Trung và nguy cơ suy yếu kinh tế Mỹ.

Sáng 20/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ở mức 25.101 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá mua bán dao động trong khoảng 23.846 - 26.356 VND/USD.

Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo vẫn giữ nguyên ở 23.896 VND/USD (mua vào) và 26.306 VND/USD (bán ra). Trên thị trường ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng nay đi ngang, gần như không biến động so với cuối tuần trước.

Vietcombank niêm yết giá mua - bán ở mức 26.116 - 26.356 VND/USD, trong khi VietinBank giao dịch 26.143 - 26.356 VND/USD, tăng nhẹ 6 đồng ở chiều mua.

BIDV niêm yết 26.146 - 26.356 VND/USD, giảm 9 đồng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Trên thị trường tự do, đồng USD cũng giữ ổn định quanh mức 27.240 - 27.360 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt hiện dao động quanh 98,5 điểm. So với phiên trước, đồng euro tăng nhẹ 0,05% lên 1,1661 USD/EUR, bảng Anh giảm 0,01% còn 1,3426 USD/GBP, trong khi yên Nhật mất 0,13%, giao dịch ở mức 150,84 USD/JPY.

Giới phân tích cho rằng đồng USD đang chịu áp lực suy yếu do lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa kéo dài khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng chưa được công bố, làm gia tăng sự mơ hồ về triển vọng kinh tế.

Tổng thống Donald Trump cho biết mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc có thể được điều chỉnh, nhưng vẫn chỉ trích Bắc Kinh về bế tắc trong đàm phán thương mại, đặc biệt ở lĩnh vực đất hiếm. Ông Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại Hàn Quốc nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng những phát biểu của Trump chưa đủ mạnh để trấn an thị trường. Theo Steve Englander, chuyên gia ngoại hối của Standard Chartered, các tin tức bất lợi từ Trung Quốc và lo ngại về hệ thống ngân hàng Mỹ đang khiến đồng USD mất giá mạnh nhất trong một tháng qua so với franc Thụy Sĩ và yên Nhật.

Theo ông Amo Sahota, Giám đốc điều hành Klarity FX, việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến dữ liệu việc làm và các báo cáo tài chính bị trì hoãn, làm giảm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định chính sách tiền tệ. Dù Tổng thống Trump cố gắng làm dịu tình hình, giới đầu tư vẫn xem căng thẳng thương mại là một phần trong chiến thuật đàm phán của Washington.

Cùng lúc đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp cuối tháng này. Dù nền kinh tế Mỹ vẫn phát đi nhiều tín hiệu trái chiều, việc nới lỏng chính sách có thể giúp hỗ trợ tăng trưởng, nhưng đồng thời làm giảm sức mạnh của tỷ giá USD trong ngắn hạn.

Các chuyên gia cho rằng tỷ giá USD tại Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn nhờ chính sách điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước và dự trữ ngoại hối vững vàng. Tuy nhiên, diễn biến quốc tế vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt nếu căng thẳng Mỹ - Trung leo thang hoặc Fed đưa ra quyết định bất ngờ về lãi suất.

Nhìn chung, thị trường ngoại hối trong nước vẫn được đánh giá là vững, nhưng xu hướng giảm của đồng bạc xanh trên toàn cầu có thể tạo áp lực điều chỉnh nhẹ trong những tuần tới, nhất là khi các thông tin kinh tế Mỹ tiếp tục thiếu tích cực.