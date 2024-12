Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 3/12/2024: Đồng USD phục hồi trở lại mốc 106 Tỷ giá USD hôm nay 3/12/2024: Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,65%, đạt mức 106,39. Tỷ giá trung tâm giảm về ở mức 24.240 đồng. Các ngân hàng thương mại đảo chiều giảm mua - bán đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Sáng nay, đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trong giỏ thanh toán quốc tế so với trước đó. Cụ thể, Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,61% lên mức 106,380 điểm vào lúc 6 giờ 44 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Chốt phiên giao dịch mới đây, đồng USD tăng trở lại so với các loại tiền tệ khác sau đợt giảm tuần đầu tiên. Dữ liệu mới công bố một lần nữa cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, với hoạt động sản xuất của Mỹ được cải thiện vào tháng 11. Theo đó, Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý cung ứng đã tăng từ mức 46,5 vào tháng 10 lên mức 48,4 vào tháng 11, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cũng lưu ý, việc cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 12 tại cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về cơ bản sẽ không thay đổi. Sau bình luận của ông Waller, thị trường đã nâng tỷ lệ nới lỏng 25 điểm cơ bản trong tháng này lên 79%, từ mức 66% vào cuối tuần trước.

Bên cạnh đó, ngày 30/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã yêu cầu các nước thành viên BRICS cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ khác thay thế đồng USD.

Đồng EUR quay đầu giảm giảm 1%, xuống mức 1,0469 USD vào phiên giao dịch đầu tuần, và hiện đang trên đà giảm ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 11.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,2%, xuống còn 149,37 USD, sau khi giảm 3,3% vào tuần trước, đánh dấu đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 7. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết, sau các số liệu cho thấy lạm phát ở Tokyo đã tăng vào tháng 10, đợt tăng lãi suất tiếp theo đang đến gần trong bối cảnh dữ liệu kinh tế đang đi đúng hướng.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Các ngân hàng thương mại giảm giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.119 – 25.452 đồng/USD, giảm 11 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.150 - 25.452 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD chiều mua và giảm 11 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.155 - 25.452 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD chiều mua và giảm 11 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.150 – 25.452 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều mua và giảm 11 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay thêm phiên giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 42 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.574 - 25.684 đồng/USD, giảm 33 đồng/USD chiều mua vào và giảm 23 đồng/USD chiều bán ra so với cùng thời điểm giao dịch này sáng qua.

Hôm nay 3/12, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:

1. TCB - Cập nhật: 03/12/2024 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản AUD AUD 15963 16229 16860 CAD CAD 17573 17846 18465 CHF CHF 28016 28382 29035 CNY CNY 0 3358 3600 EUR EUR 26077 26334 27171 GBP GBP 31456 31836 32783 HKD HKD 0 3132 3334 JPY JPY 162 166 172 KRW KRW 0 0 19 SGD SGD 18329 18605 19137 THB THB 651 714 769 USD USD (1,2) 25130 0 0 USD USD (5,10,20) 25165 0 0 USD USD (50,100) 25192 25225 25452

2. BIDV - Cập nhật: 02/12/2024 13:42 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản Dollar Mỹ USD 25,150 25,150 25,452 Dollar USD(1-2-5) 24,144 - - Dollar USD(10-20) 24,144 - - Bảng Anh GBP 31,768 31,841 32,705 Dollar Hồng Kông HKD 3,199 3,206 3,297 Franc Thụy Sỹ CHF 28,291 28,319 29,144 Yên Nhật JPY 163.84 164.1 171.75 Baht Thái Lan THB 675.78 709.4 757.3 Dollar Australia AUD 16,256 16,281 16,755 Dollar Canada CAD 17,844 17,869 18,369 Dollar Singapore SGD 18,496 18,572 19,171 Krone Thụy Điển SEK - 2,274 2,348 Kip Lào LAK - 0.88 1.22 Krone Đan Mạch DKK - 3,516 3,630 Krone Na Uy NOK - 2,246 2,320 Nhân Dân Tệ CNY - 3,448 3,545 Rub Nga RUB - - - Dollar New Zealand NZD 14,675 14,767 15,162 Won Hàn Quốc KRW 15.84 17.5 18.85 Euro EUR 26,239 26,282 27,449 Dollar Đài Loan TWD 701.4 - 847.48 Ringgit Malaysia MYR 5,302.48 - 5,971.16 Saudi Arabian Riyals SAR - 6,627.89 6,963.47 Kuwait Dinar KWD - 80,219 85,159 Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) XAU - - 85,300

3. Agribank - Cập nhật: 03/12/2024 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản USD USD 25,150 25,152 25,452 EUR EUR 26,142 26,247 27,345 GBP GBP 31,522 31,649 32,612 HKD HKD 3,188 3,201 3,305 CHF CHF 28,111 28,224 29,086 JPY JPY 164.52 165.18 172.50 AUD AUD 16,138 16,203 16,697 SGD SGD 18,525 18,599 19,119 THB THB 715 718 749 CAD CAD 17,716 17,787 18,298 NZD NZD 14,684 15,176 KRW KRW 17.35 19.06

4. Sacombank - Cập nhật: 04/09/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản USD USD 25328 25328 25452 AUD AUD 16136 16236 16806 CAD CAD 17744 17844 18401 CHF CHF 28254 28284 29090 CNY CNY 0 3456.2 0 CZK CZK 0 997 0 DKK DKK 0 3559 0 EUR EUR 26253 26353 27225 GBP GBP 31758 31808 32911 HKD HKD 0 3266 0 JPY JPY 165.81 166.31 172.86 KHR KHR 0 6.032 0 KRW KRW 0 17.8 0 LAK LAK 0 1.124 0 MYR MYR 0 5865 0 NOK NOK 0 2284 0 NZD NZD 0 14793 0 PHP PHP 0 407 0 SEK SEK 0 2300 0 SGD SGD 18483 18613 19340 THB THB 0 680.9 0 TWD TWD 0 777 0 XAU XAU 8380000 8380000 8530000 XBJ XBJ 7900000 7900000 8530000